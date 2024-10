Κυκλώνας Μίλτον: Δραματικές εκκλήσεις για εκκενώσεις στη Φλόριντα – «Εάν επιλέξετε να μείνετε, θα πεθάνετε»

Οι Αρχές της Φλόριντας ενέτειναν την Τρίτη τις εκκλήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στο διάβα του Μίλτον, ενός «εξαιρετικά επικίνδυνου» κυκλώνα ο οποίος αναμενόταν να φθάσει στις ακτές αυτής της Πολιτείας των ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης.

Εχοντας ήδη πληγεί από το φονικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν πριν από δέκα ημέρες, «όλη η χερσόνησος της Φλόριντας βρίσκεται υπό μια μορφή είτε επιφυλακής είτε συναγερμού» δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Ο κυκλώνας Ελίν «ήταν ένα σήμα κινδύνου, αυτός είναι στην κυριολεξία καταστροφικός» είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα η Τζέιν Κάστορ, η δήμαρχος της πόλης Τάμπα. «Μπορώ να το πω αυτό χωρίς καμία διάθεση δραματοποίησης: εάν επιλέξετε να παραμείνετε σε μία από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε» τόνισε η ίδια σε συνέντευξή της στο CNN.

Officials are urging residents along Florida’s Gulf Coast to evacuate ahead of Hurricane Milton, with the Tampa mayor saying, “If you choose to stay in one of those evacuation areas, you’re going to die.”⁣ pic.twitter.com/NTg683IJRH

Γεννήτριες, τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης διανέμονταν σε ολόκληρη τη Φλόριντα και πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν είτε να προστατεύσουν τα σπίτια τους είτε να φύγουν απευθείας.

Here’s a bumper-to-bumper clip from an I-75 Live Traffic Cam just now as a residents in the #Tampa area Evacuate as night falls while Cat 5 #HurricaneMilton approaches #Florida . 😵‍💫 #flwx #Milton pic.twitter.com/hXJlNMxiFB

«Εχετε τον χρόνο να φύγετε. Επομένως, σας παρακαλώ, κάντε το» προέτρεψε τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται ο ΝτεΣάντις.

Ακολούθησε αντίστοιχη έκκληση από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες που έχουν λάβει εντολές εκκένωσης να «απομακρυνθούν τώρα», προτού ο κυκλώνας Μίλτον αφιχθεί στη Φλόριντα, λέγοντας πως πρόκειται για «ζήτημα ζωής και θανάτου».

«Θα μπορούσε να είναι η χειρότερη καταιγίδα που θα πλήξει τη Φλόριντα για πάνω από έναν αιώνα, και Θεού θέλοντος δεν θα είναι, όμως έτσι μοιάζει αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο μιας συνάντησης με συμβούλους στον Λευκό Οίκο, με επίκεντρο τις προετοιμασίες ενόψει της κακοκαιρίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ενέκρινε τους συναγερμούς που κήρυξαν οι Αρχές στη Φλόριντα πριν από την άφιξη του κυκλώνα, καθώς και ότι ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μεριμνήσουν για τις εκκενώσεις και να μην προχωρήσουν σε ανατιμήσεις.

I urge everyone in Hurricane Milton’s path to listen to local officials and follow all safety instructions.

If you are under evacuation orders you should evacuate now while it is still safe to do so.

It is a matter of life and death.

— President Biden (@POTUS) October 8, 2024