Συρία: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν με άμεση απάντηση αν χρησιμοποιηθούν χημικά

Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε, την Τρίτη, ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν «γρήγορα και κατάλληλα» αν οι δυνάμεις του σύριου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ χρησιμοποιήσουν εκ νέου χημικά όπλα.

Με ανακοίνωσή της η αμερικανική προεδρία υπογράμμισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ανταρτοκρατούμενη επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, όπου το συριακό καθεστώς αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση, πυροδοτώντας ενδεχομένως μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Trump warns Assad, Syrian allies on reported plan for Idlib province offensive https://t.co/0JBEd8SCtT pic.twitter.com/ILhMTtdm4s

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ -τον τελευταίο 1,5χρόνο- έχει διατάξει δύο φορές τον διεθνή συνασπισμό δυνάμεων που υπό τις ΗΠΑ επιχειρεί στο Ιράκ και τη Συρία να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στη Συρία, σε απάντηση στη χρησιμοποίηση, όπως ανέφερε η Ουάσινγκτον, χημικών όπλων από τις συριακές δυνάμεις εναντίον αμάχων.

Με tweet του, τη Δευτέρα, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Άσαντ και τους συμμάχους του, τη Ρωσία και το Ιράν, να μην εξαπολύσουν «ριψοκίνδυνα» μια «επίθεση» στην επαρχία Ιντλίμπ, που ελέγχουν τζιχαντιστές και αντάρτες, τονίζοντας πως «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι» διατρέχουν κίνδυνο «να σκοτωθούν».

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

Το Κρεμλίνο την Τρίτη απέρριψε την προειδοποίηση Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ιντλίμπ είναι μια «φωλιά τρομοκρατίας». Ο συριακός στρατός «ετοιμάζεται να διευθετήσει» το πρόβλημα της «τρομοκρατίας» στην επαρχία Ιντλίμπ, τελευταίο προπύργιο των ανταρτών στη Συρία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, η στάση μας παραμένει σταθερή ότι αν ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ επιλέξει ξανά να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν γρήγορα και κατάλληλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα, Χάκαμπι Σάντερς.

Στην επαρχία Ιντιλίμπ «εκατομμύρια άμαχοι πολίτες βρίσκονται υπό την απειλή μιας επερχόμενης επίθεσης από το καθεστώς Άσαντ, με τη στήριξη Ρωσίας και Ιράν», τόνισε η αμερικανική προεδρία.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Συρία, Στάφαν ντε Μιστούρα, κάλεσε τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συνομιλήσουν επειγόντως για να αποτρέψουν μια αιματοχυσία στην Ιντλίμπ.

We are grateful for the leadership of our friends @UKUN_NewYork during their UN Security Council presidency in August. Onward to September, the United States' presidency, and #UNGA73.

Follow our presidency using the hashtag #USstrong.#UKPres 🇬🇧 ➡️ #USstrong 🇺🇸 pic.twitter.com/Azk0bNVfor

— US Mission to the UN (@USUN) September 4, 2018