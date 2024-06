Νέα επίθεση με μαχαίρι σε ακροδεξιό πολιτικό στη Γερμανία

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ο υποψήφιος της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) στις τοπικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης Χάινριχ Κοχ, όταν προσπάθησε να εμποδίσει τρεις άνδρες να καταστρέψουν αφίσες του κόμματός του σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης της AfD, ο Κοχ τραυματίστηκε στο αυτί και στο στομάχι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το ακροδεξιό κόμμα απέδωσε την επίθεση στον χώρο της Αριστεράς και έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο το οποίο τράβηξε το θύμα και στο οποίο ακούγεται να φωνάζει «Σταματήστε! Ακίνητοι!» σε έναν άνδρα ο οποίος απομακρύνεται τρέχοντας. Στο βίντεο διακρίνεται και το μαχαίρι του δράστη.

In diesem Video soll der Angriff auf Heinrich Koch, den AfD-Politiker, in Mannheim zu sehen sein. #mannheim #afd pic.twitter.com/nWrUVHxT4w

Η Αστυνομία ανακοίνωσε από την πλευρά της τη σύλληψη ενός υπόπτου για την επίθεση.

Οι δύο συνεργοί του συλληφθέντα κατάφεραν να διαφύγουν.

