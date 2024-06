Φυλή στον Αμαζόνιο γνωρίζει το ίντερνετ και εθίζεται στο πορνό

Οι ιθαγενείς Μαρούμπο ζουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια απομονωμένοι από τον έξω κόσμο και τον πολιτισμό, σε μικρές καλύβες κατά μήκος του ποταμού Ιτούι, στο δάσος του Αμαζονίου. Τελικά, τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πολιτισμός τούς επισκέφθηκε υπό μορφήν διαδικτύου υψηλής ταχύτητας Starlink του Ελον Μασκ. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου εντυπωσιακό όσο και αποκαρδιωτικό.

Η κοινότητα αγκάλιασε αμέσως την τεχνολογία, όπως γράφει η Telegraph, ιδιαίτερα τη σωτήρια ικανότητα που τους προσέφερε να καλούν αμέσως για βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά όπως δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών, καθώς και τη δυνατότητα να διατηρούν επαφή με μακρινούς συγγενείς τους. Αυτή είναι η καλή πλευρά.

Από τότε, όμως, που μια ομάδα ανδρών έφτασε στο στρατόπεδο με κεραίες δεμένες στην πλάτη τους για να συνδέσουν την απομακρυσμένη φυλή των 2.000 ανθρώπων στο διαδίκτυο, υπήρξαν και κάποιες πολύ λιγότερο επιθυμητές συνέπειες.

Τα μέλη της φυλής έχουν γίνει «τεμπέληδες», επισημαίνουν οι παρατηρητές, και ξαπλώνουν σε αιώρες όλη μέρα κολλημένοι στα τηλέφωνά τους για να κουτσομπολεύουν στο WhatsApp ή να συνομιλούν με αγνώστους στο Instagram.

Επίσης, έχουν ήδη υπάρξει αρκετές αναφορές για νεαρούς άνδρες που επιδίδονται σε επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά μετά την έκθεσή τους στην πορνογραφία, είπε στους New York Times ο Αλφρέντο Μαρούμπο, ηγέτης της ένωσης των χωριών των Μαρούμπο.

The Marubo, an isolated Amazon tribe, connected to high-speed internet in September through Elon Musk’s Starlink. Jack Nicas, our Brazil bureau chief, visited the tribe’s remote villages to see what the internet has changed for them. https://t.co/JXwhPDcR3L pic.twitter.com/7CKCHsY4QX

— The New York Times (@nytimes) June 2, 2024