Πρώτη σύλληψη βορειοκορεατών στρατιωτών από τους Ουκρανούς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αιχμαλώτισαν δύο βορειοκορεάτες στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία, οι οποίοι, ανακρίνονται, όπως πρόσθεσε, από τις Αρχές της χώρας.

«Εχω δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) να δώσει πρόσβαση στους δημοσιογράφους για αυτούς τους αιχμαλώτους. Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το τι συμβαίνει», σημείωσε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο X, την οποία συνοδεύουν σχετικές φωτογραφίες.

Μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν αναφορές για προηγούμενες συλλήψεις Βορειοκορεατών στην περιοχή. Ωστόσο, έχουν δημοσιευθεί πληροφορίες για συγκρούσεις μεταξύ ουκρανικών δυνάμεων και στρατιωτών της της Πιονγκ Γιάνγκ στο Κουρσκ, με σημαντικές απώλειες για τους τελευταίους.

Πρόκειται επομένως για μια ακόμη διάψευση των παλαιότερων ισχυρισμών τόσο της Μόσχας όσο και της Πιονγκ Γιάνγκ κατά τους οποίους δεν εστάλη στρατιωτικό προσωπικό της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία.

Σημειώνεται πως το εγχείρημα των Ουκρανών δεν ήταν εύκολο, καθώς, κατά τον Ζελένσκι, «οι ρωσικές δυνάμεις και άλλοι βορειοκορεάτες στρατιωτικοί συνήθως εκτελούν τους τραυματίες τους για να εξαλείψουν οποιαδήποτε απόδειξη της συμμετοχής της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο».

Αναλυτικά η δήλωση Ζελένσκι:

«Οι στρατιώτες μας συνέλαβαν στρατιωτικό προσωπικό της Βόρειας Κορέας στην περιφέρεια του Κουρσκ. Δύο στρατιώτες, αν και τραυματισμένοι, επέζησαν και μεταφέρθηκαν στο Κίεβο, όπου πλέον συνομιλούν με στελέχη της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Αυτό δεν ήταν εύκολο εγχείρημα: οι ρωσικές δυνάμεις και άλλοι βορειοκορεάτες στρατιωτικοί συνήθως εκτελούν τους τραυματίες τους για να εξαλείψουν οποιαδήποτε απόδειξη της συμμετοχής της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Είμαι ευγνώμων στους στρατιώτες της Τακτικής Ομάδας Νο. 84 των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και στους αλεξιπτωτιστές μας, που συνέλαβαν αυτά τα δύο άτομα.

Οπως ισχύει για όλους τους αιχμαλώτους πολέμου, αυτοί οι δύο βορειοκορεάτες στρατιώτες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εχω δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας να δώσει πρόσβαση στους δημοσιογράφους για αυτούς τους αιχμαλώτους. Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το τι συμβαίνει».

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.

This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025