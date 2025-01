Νέες κυρώσεις από ΗΠΑ και Βρετανία στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας ανακοίνωσαν την επιβολή νέων συντονισμένων κυρώσεων στον ρωσικό ενεργειακό τομέα την Παρασκευή, ιδίως στη Gazprom Neft, προκειμένου να πλήξουν «την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης του Κρεμλίνου» που αξιοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δέκα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσιοποίησε στοιχεία για τις κυρώσεις, μεταξύ άλλων, στις δυο κυριότερες εταιρείες του τομέα, τις Gazprom Neft και Sourgoutneftegaz.

Το Λονδίνο επέβαλε επίσης κυρώσεις σε αυτές τις δυο εταιρίες, οι οποίες παράγουν «πάνω από ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα», με άλλα λόγια έχουν έσοδα αξίας «23 δισ. δολαρίων κατ’ έτος».

Η απόφαση καταγγέλθηκε αμέσως από τη Gazprom Neft, θυγατρική του κρατικού κολοσσού Gazprom, η οποία έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη» και «έκνομη» κίνηση, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον Νταλίπ Σιγκ, αναπληρωτή σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου αρμόδιο για τη διεθνή οικονομία, οι κυρώσεις αυτές είναι «οι πιο σημαντικές που επιβλήθηκαν ποτέ» από τις ΗΠΑ στον ρωσικό ενεργειακό τομέα. «Θα πλήξουν σκληρά» όλους τους κρίκους «της αλυσίδας εφοδιασμού και διανομής» του τομέα του πετρελαίου της Ρωσίας, εκτίμησε.

Μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια «αύξηση της τιμής των καυσίμων» και στις ΗΠΑ, παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως δεν θα ξεπεράσει «τα τρία ως τέσσερα λεπτά του δολαρίου ανά γαλόνι».

Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αυτά θα έχουν «πολύ πιο βαθύ αντίκτυπο στη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει να ενεργεί όπως το κάνει στη διεξαγωγή του πολέμου» που οδεύει να συμπληρώσει τρία χρόνια σε έναν μήνα και κάτι.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο ρώσος ομόλογός του βρίσκεται σε «δύσκολη θέση» και δεν πρέπει να του δοθεί «καμιά ανάπαυλα», κάτι που χαρακτήσει «πραγματικά σημαντικό».

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επίσης διαβεβαίωσε πως τα έσοδα από το πετρέλαιο είναι «ζωτικής σημασίας για την πολεμική οικονομία της Ρωσίας» και εισέφεραν «περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου του προϋπολογισμού της Ρωσίας το 2023».

Το ότι μπαίνουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εταιρείες θα μειώσει αν δεν «εξαντλήσει» τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του το Κρεμλίνο για να διεξάγει τον πόλεμο και «κάθε ρούβλι που αφαιρούμε από τα χέρια του Πούτιν θα συμβάλλει να σωθούν ζωές Ουκρανών», σχολίασε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης σειρά κυρώσεων σε βάρος σχεδόν 200 δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και μεθάνιο από τη Ρωσία, μέρος αυτού που περιγράφει με τον όρο «στόλος φάντασμα» της Μόσχας. Κάποια από τα πλοία που μπήκαν στο στόχαστρο πλέουν υπό σημαία Μπαρμπάντος ή Παναμά.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τα αμερικανοβρετανικά μέτρα, που κατ’ αυτόν θα «καταφέρουν μεγάλο πλήγμα στα οικονομικά θεμέλια της ρωσικής πολεμικής μηχανής».

