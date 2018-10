ΗΠΑ: Διώξεις σε βάρος επτά ρώσων πρακτόρων για τις κυβερνοεπιθέσεις

Διώξεις άσκησαν την Πέμπτη οι αμερικανικές αρχές σε βάρος επτά αξιωματούχων της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, καθώς κατηγορούνται ότι συνωμότησαν με στόχο να χακάρουν υπολογιστές και να υποκλέψουν δεδομένα σε μια προσπάθεια να απονομιμοποιήσουν διεθνείς οργανισμούς αντιντόπινγκ και να εκθέσουν τους αξιωματούχους που αποκάλυψαν το πρόγραμμα ντόπινγκ με τη στήριξη της Ρωσίας.

Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για μια εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων εναντίον αθλητικών οργανισμών, μιας διεθνούς υπηρεσίας και μια αμερικανικής εταιρείας που ειδικεύεται στην πυρηνική ενέργεια.

The Royal Canadian Mounted Police's cybercrime chief is at DOJ's news conference announcing charges against alleged Russian operatives. It's over the hacking of athletes' health information from anti-doping bodies in the US, Canada and Europe. (WADA is in Montreal.)

