Κοπεγχάγη: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

«Πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά αγνώστου» σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της δανέζικης πρωτεύουσας, ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

BREAKING NEWS: One person has been arrested following a shooting at the Field’s shopping centre in Copenhagen, according to Danish police.

Latest: https://t.co/9JDAxwGY0L

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/17PaUVCQZe

— Sky News (@SkyNews) July 3, 2022