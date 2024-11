Κίνα: Νυχτερινή ποδηλατάδα 100.000 φοιτητών για ένα… πιάτο σούπα

Οι νυχτερινές ποδηλατάδες στην επαρχία Χενάν της Κίνας ξεκίνησαν ένα καλοκαιρινό βράδυ όταν τέσσερις πεινασμένοι φοιτητές αποφάσισαν να φύγουν από την πανεπιστημιούπολή τους στο Ζενγκζού και να διασχίσουν 50 χλμ για να βρουν το αγαπημένο τους πιάτο με σούπα ζυμαρικών.

Επειδή τους άρεσε η βόλτα, το ξανάκαναν την επόμενη Παρασκευή, αλλά κάλεσαν και φίλους τους. Πέντε μήνες αργότερα, την περασμένη Παρασκευή, οι τέσσερις έγιναν… 100.000 προκαλώντας μποτιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο, ενώ έφτασαν μία μικρή τουριστική πόλη στα όριά της και βέβαια τράβηξαν την προσοχή των Αρχών.

Οι φοιτητές πήραν ποδήλατα και οδήγησαν αρκετές ώρες από το Ζενγκζού στην αρχαία πόλη Καϊφένγκ, ανέφερε ο Guardian.

«Οι άνθρωποι τραγουδούσαν μαζί και ζητωκραύγαζαν, κάθε φορά που ανέβαιναν ανηφόρα», δήλωσε στην China Daily ο Λιου Λουλού, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Χενάν. «Μπορούσα να νιώσω το πάθος των νέων. Και ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια βόλτα με το ποδήλατο», είπε χαρακτηριστικά.

Ομως, όλοι αυτοί δεν χωρούσαν στη μικρή πόλη Καϊφένγκ, όπου τα καταλύματα, τα εστιατόρια και οι δημόσιοι χώροι της γέμισαν ασφυκτικά, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει δεκάδες χιλιάδες ποδηλάτες να γεμίζουν τον αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας με έξι λωρίδες μεταξύ της Ζενγκζού και των δρόμων της πολύ μικρότερης Καϊφένγκ, καθώς η αστυνομία χρησιμοποιούσε μεγάφωνα για να ζητήσει από τους φοιτητές να φύγουν, με ποδήλατο ή με δωρεάν λεωφορείο.

“Cycling fever” in China.

More than 100,000 college students from Zhengzhou, in central China, formed a group to ride more than 50 kilometers last night to another city Kaifeng.

Youth is really the best gift! pic.twitter.com/7bJPVnvQzy

— China in Pictures (@tongbingxue) November 9, 2024