Καλιφόρνια: Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εκκενώθηκαν σε 11 μεγάλες πυρκαγιές

Νέα μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στα όρη της Σιέρα Νεβάδα, ανατολικά του Σακραμέντο, της πρωτεύουσας της Καλιφόρνιας, και παραμένει ανεξέλεγκτη, έχοντας ήδη διανύσει σχεδόν 215 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχοντας κάψει 253.000 στρέματα.

Τουλάχιστον δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερα, αφότου η φωτιά, που οι αμερικανικές αρχές έχουν βαπτίσει Κάλντορ, κατέστρεψε την Γκρίζλι Φλατς, μια μικρή πόλη σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από το Σακραμέντο, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, με 1.200 κατοίκους.

Περισσότεροι από 17.000 κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους μπροστά στην επέλαση της πυρκαγιάς, η οποία καταστρέφει τον εθνικό δρυμό του Ελντοράντο από τις 14 Αυγούστου, τροφοδοτούμενη από τις συνθήκες ακραίας ξηρασίας και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η πυρκαγιά οκταπλασίασε την επιφάνειά της σε διάστημα 24 ωρών και μαίνεται ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των πυροσβεστών.

Η Κάλντορ είναι ένα από τα 11 μεγάλα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη βόρεια Καλιφόρνια, ενώ σε όλες τις δυτικές ΗΠΑ ξεπερνούν τα 100.

#SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES17🛰️ continued to track the #smoke and hot spots from #wildfires across the western U.S., yesterday evening. In this imagery, you can see California's #MonumentFire and #DixieFire and Oregon's #JackFire and #RoughPatchComplex Fire. #ORwx #CAwx pic.twitter.com/s7vMHw44yP

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 17, 2021