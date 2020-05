«Καλή Πρωτομαγιά», με άρωμα Αστυπάλαιας, από τον αμερικανό πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ

«Καλή Πρωτομαγιά» στα ελληνικά ευχήθηκε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, σε μία ανάρτηση με άρωμα ελληνικού καλοκαιριού και θύμησες από την όμορφη Αστυπάλαια.

«Αυτή η Φωτογραφία της Παρασκευής με πηγαίνει πίσω στην όμορφη Αστυπάλαια, όπου απόλαυσα τον γάμο ενός συναδέλφου και έμαθα για το ναυάγιο του ‘Αθηνά’ το 1946, ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας εβραϊκής ιστορίας που το υπουργείο Πολιτισμού μας βοηθά να διερευνήσουμε», έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter, o αμερικανός πρεσβευτής.

This #FridayPhoto takes me back to beautiful #Astypalaia, where I enjoyed a colleague’s wedding and learned about the 1946 #Athina shipwreck, an important part of world Jewish history that @CultureGr is helping us research. #ΚαληΠρωτομαγια pic.twitter.com/n3E0uy1hwS

