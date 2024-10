Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου – τουλάχιστον 35 τραυματίες

«Δεκάδες άνθρωποι» τραυματίστηκαν το πρωί της Κυριακής όταν φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Ραμάτ Χασαρόν, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία και η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η στάση του λεωφορείου βρίσκεται κοντά στο Τελ Αβίβ και είναι έξω από στρατιωτική βάση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

«Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό ΕΚΑΒ.

Footage shows the aftermath of an apparent truck ramming attack that injured 40 people, with 10 reported in serious condition. https://t.co/ZezDeIxWEi pic.twitter.com/NhUFTWfHQP

— Open Source Intel (@Osint613) October 27, 2024