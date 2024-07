Ισπανία: Ανατράπηκε λεωφορείο με εργαζομένους του ομίλου Inditex – «σηκώθηκε όρθιο» σε σήραγγα

Λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους του ομίλου Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka κλπ) ανατράπηκε την Τρίτη και βρέθηκε σε σχεδόν κάθετη θέση στην έξοδο μιας σήραγγας στην Πινέδα ντε Μαρ, περίπου 120 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το λεωφορείο ταξίδευε από τη Βαρκελώνη στην Τορντέρα -όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο κέντρο αποθήκευσης και διανομής ρούχων τριών εταιρειών του ομίλου- δήλωσε ο Χαβιέ Αμόρ, δήμαρχος της Πινέδα ντε Μαρ, στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άνθρωποι.

Τρεις επιβάτες διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία και δεκάδες άλλοι έλαβαν ιατρική φροντίδα εκεί κοντά ή διακομίστηκαν σε κέντρα υγείας σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την αιτία του ατυχήματος. Η Inditex αρνήθηκε να κάνει σχόλια και παρέπεμψε στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

