Ισλανδία: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Φαγκραντάλσφιαλ

Σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας εισήλθε από την Παρασκευή το ηφαίστειο Φαγκραντάλσφιαλ, το οποίο απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ενα κοκκινωπό νέφος τέφρας φωτίζει τον ουρανό στην Ισλανδία ενώ όλες τις πτήσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες, απαγορεύονται. Από πλευράς σεισμικής δραστηριότητας καταγράφονται «πολύ λίγες» δονήσεις, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το ηφαιστειακό σύστημα του Κρίσουβικ βρίσκεται νότια του όρους Φαγκραντάλσφιαλ, στη χερσόνησο Ρέικιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας.

Ελικόπτερο με επιστημονικό προσωπικό στάλθηκε να εκτιμήσει το μέγεθος της έκρηξης. Λάβα ξεχύνεται, όπως δείχνει το βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο μετεωρολογικός οργανισμός της χώρας.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021