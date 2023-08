Ιράκ: Εξι τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από το PKK

Εξι τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με κούρδους μαχητές του PKK στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Οι στρατιώτες δέχθηκαν πυρά «από την αυτονομιστική τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε το υπουργείο, κατονομάζοντας το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) -το οποίο η Αγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται στην κουρδική ορεινή περιοχή στο βόρειο Ιράκ», πρόσθεσε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θανόντων στρατιωτών.

Η Τουρκία από τον Απρίλιο του 2022 διεξάγει τη διασυνοριακή επιχείρηση «Γαμψό ξίφος», με στόχο την εξάλειψη θέσεων του PKK σε αυτές τις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Την Κυριακή και την Τετάρτη, επιδρομές τουρκικών drones σκότωσαν τέσσερα μέλη του PKK στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με αξιωματούχους της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν.

Το PKK πολεμά τις τουρκικές αρχές από το 1984 και αυτές οι συγκρούσεις έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Από την άλλη πλευρά, η Αγκυρα διατηρεί δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ιράκ για να διεξάγει τακτικά επιχειρήσεις εναντίον κούρδων μαχητών, προκειμένου να εξαλείψει την παρουσία τους στα σύνορά της.

⚡️Turkish strikes on supposed PKK weapon caches in northern Iraq.

Video from the Turkish Ministry of Defense pic.twitter.com/9nccstfn4i

— War Monitor (@WarMonitors) August 3, 2023