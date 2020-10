Ικανοποίηση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα ισόβια στον δολοφόνο της Σούζαν Ιτον

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαιρέτισε την ποινή των ισοβίων που επιβλήθηκε στον Γιάννη Παρασκάκη για τον βιασμό και τη δολοφονία της αμερικανίδας βιολόγου Σουζάν Ιτον το καλοκαίρι του 2019. Ευχαρίστησε, επιπλέον, τις ελληνικές Αρχές για το έργο τους στην προσαγωγή του δολοφόνου.

Χθες Τρίτη έγινε η δίκη στην οποία καταδικάστηκε ο 28χρονος, που στο δικαστήριο υποστήριξε ότι ο θάνατος της Ιτον οφειλόταν σε ατύχημα.

Με δύο tweet η πρεσβεία, από τον επίσημο λογαριασμό της, επισήμανε ότι χαιρετίζει την ετυμηγορία «στη δίκη για τη φρικτή δολοφονία, πέρυσι στην Κρήτη, της Αμερικανίδας Δρ. Σούζαν Ίτον. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτήν την τραγική και αδικαιολόγητη απώλεια ζωής. Εκφράζουμε και πάλι τα βαθιά συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της Δρ. Ίτον και σε πολλούς φίλους της.

» Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς τις ελληνικές Αρχές και τις ελληνικές δικαστικές Αρχές για το έργο τους στην προσαγωγή του δολοφόνου του Δρ. Ίτον»

We would also like to express our appreciation to Greece’s law enforcement agencies and the Greek judicial authorities for their work in bringing Dr. Eaton’s killer to justice. https://t.co/Q5ymzuhQk9

