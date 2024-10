Η Τζούντι Ντεντς αποχαιρετά τη φίλη της, Μάγκι Σμιθ

Ταλαντούχες, συνομήλικες, πολυβραβευμένες και αναγνωρισμένες με βασιλικό τίτλο, οι Ντέιμς Τζούντι Ντεντς και Μάγκι Σμιθ ήταν στενές φίλες. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρώτη ρωτήθηκε πάνω στη σκηνή του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Τσέλτεναμ της Αγγλίας για τον χαμό της δεύτερης, από τον θεατρικό ηθοποιό Μπρένταν Ο’Χέι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ο Ο’Χέι αναφέρθηκε και στον θάνατο του συζύγου της Τζούντι Ντεντς, Μάικλ Ουίλιαμς, που έφυγε από τη ζωή το 2001, ρωτώντας την τι εννοούσε όταν κάποτε είχε συγκρίνει τη θλίψη με καύσιμο. «Υποθέτω ότι επειδή η ενέργεια που δημιουργείται από τη θλίψη…», ξεκίνησε να λέει η ηθοποιός, χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση της, εμφανώς συγκινημένη.

Η Μάγκι Σμιθ, βετεράνος ηθοποιός του βρετανικού θεάτρου και δις βραβευμένη με Οσκαρ, έγινε ευρύτερα γνωστή από τις ταινίες της σειράς «Χάρι Πότερ» και την τηλεοπτική σειρά «Ο Πύργος του Ντάουντον» – και μετά τον θάνατό της σε ηλικία 89 ετών χαιρετίστηκε από τους συναδέλφους της και τον Τύπο ως «αληθινός θρύλος» της σκηνής και της οθόνης. Φόρο τιμής της απέτισαν τόσο ο βασιλιάς Κάρολος, όσο και πολλοί συμπρωταγωνιστές της στη μακρόχρονη καριέρα της.

Οι δύο σταρ ήταν συνομήλικες και γνωρίζονταν εδώ και δεκαετίες. Είχαν κοινές εμφανίσεις στο θέατρο και στο σινεμά, με κορυφαία συνεργασία τους την ταινία του 2004, «Ladies in Lavender». Παράλληλα, συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «The Second Best Exotic Marigold Hotel», τη δραματική κωμωδία του 2015, που ήταν το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης ταινίας του 2011, «The Best Exotic Marigold Hotel».

Είχαν, επίσης, κοινή εμφάνιση στο ντοκιμαντέρ «Nothing Like a Dame» του 2018, όπου συνομιλούσαν με ανάλαφρο τρόπο για τις καριέρες τους, παρέα με τις επίσης Ντέιμ της βρετανικής σκηνής, Τζόαν Πλόουραϊτ και Αϊλίν Ατκινς. Η συνέντευξη της Ντεντς πάνω στη σκηνή του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Τσέλτεναμ το περασμένο Σάββατο, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων τη ζωή και την καριέρα της.

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Ο’Χέι δίστασε προτού πει: «Ξέρω ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το αναφέρω αυτό, γνωρίζω ότι η τελευταία εβδομάδα ήταν δύσκολη για εσένα, καθώς έχασες τις μεγάλες σου φίλες, Μάγκι Σμιθ και Μπάρμπαρα Λι-Χαντ». Η Λι-Χαντ, βραβευμένη θεατρική ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 88 ετών, είχε εμφανιστεί στο πλευρό της Ντεντς στην κωμική σειρά του BBC, «As Time Goes By», το 1992.

Ακολούθως, ο Ο’Χέι ανέφερε έναν παλαιότερο παραλληλισμό που είχε κάνει η Ντεντς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον χαμό των αγαπημένων της προσώπων. Σε συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου, μιλώντας για τον θάνατο του συζύγου της, η ηθοποιός είχε πει: «Μερικές φορές είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ένα θεατρικό έργο και είναι πραγματικά οδυνηρό. Τούτου λεχθέντος, το βρήκα επίσης απίστευτα καθαρτικό».

Είχε εξηγήσει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις «οχυρώνει» τον εαυτό της και χρησιμοποιεί αυτό που περνά «ως ενέργεια, σαν καύσιμο – και αυτό με βοηθά να ξεπερνώ τον πόνο». Αναφερόμενος σε αυτή τη δήλωσή της, ο Ο’Χέι τη ρώτησε, «όταν λες ότι η θλίψη μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμο, τι εννοείς;». Η Ντεντς δεν αναφέρθηκε ευθέως στις Σμιθ και Λι-Χαντ, ούτε στον σύζυγό της, που πέθανε το 2001, αλλά αναφερόμενη στη θλίψη της, φάνηκε βαθιά συγκινημένη.

«Είναι δύσκολο θέμα, το καταλαβαίνω», είπε ο Ο’Χέι. Η ηθοποιός στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δένδρα που φυτεύει στο σπίτι της στο Σάρεϊ, στη μνήμη των αγαπημένων της που έχουν φύγει από τη ζωή. Μάλιστα αστειεύτηκε, λέγοντας ότι κάποια από τα δέντρα, όταν μεγαλώνουν, μοιάζουν εμφανισιακά με το πρόσωπο στη μνήμη του οποίου φυτεύτηκαν.

Η Ντέιμ Μάγκι Σμιθ ήταν γνωστή για την αιχμηρή γλώσσα της, τόσο εντός, όσο και εκτός οθόνης, στη διάρκεια της ευρείας και αναγνωρισμένης καριέρας της σε οκτώ συνεχόμενες δεκαετίες. Στις ταινίες «Χάρι Πότερ», ερμήνευσε την αιχμηρή καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, διάσημη για το μυτερό καπέλο μάγισσας και την αυστηρή συμπεριφορά της απέναντι τους νεαρούς μάγους του πανεπιστημίου Χόγκγουορτς.

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ –που έπαιξε τον νεαρό μάγο Χάρι Πότερ σε όλες τις ταινίες– ανέφερε: «Η Μάγκι Σμιθ ήταν μια ακραία ​​διάνοια, είχε μια ένδοξα κοφτερή γλώσσα, μπορούσε να εκφοβίσει και να γοητεύσει ταυτόχρονα με μια ατάκα της και ήταν, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι πάντες, εξαιρετικά αστεία».

Στο επιτυχημένο τηλεοπτικό δράμα, «Ο Πύργος του Ντάουντον», η Σμιθ ερμήνευσε την ηλικιωμένη μητριάρχη της αριστοκρατικής οικογένειας Κρόουλι με τις «θανατηφόρες» σαρκαστικές ατάκες, στις έξι σεζόν της σειράς. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της κέρδισε δύο βραβεία Οσκαρ – για τις ταινίες «The Prime of Miss Jean Brodie» του 1970 και «California Suite» του 1979.

Παράλληλα, τιμήθηκε με άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για το χρυσό αγαλματάκι και έλαβε επτά βραβεία BAFTA – τα βρετανικά αντίστοιχα των Οσκαρ. Ο βασιλιάς Κάρολος την περιέγραψε ως «εθνικό θησαυρό», ενώ ο βρετανός πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, ανέφερε ότι η Ντέιμ Μάγκι «λατρεύτηκε από πολύ κόσμο για το τεράστιο ταλέντο της».

