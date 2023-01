Προσομοίωση πολέμου: Ηττα της Κίνας στην Ταϊβάν αλλά βαριά πληγωμένες οι ΗΠΑ

Τυχόν εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν θα καταλήξει σε φιάσκο – και δεν μιλάμε για τον πυρηνικό πόλεμο που θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου του 2034, όπως «προφήτευσε» ο ελληνοαμερικανός απόστρατος ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης στο πασίγνωστο πια μυθιστόρημά του «2034», αλλά για το αποτέλεσμα μιας προσομοίωσης σύγκρουσης, δηλαδή ενός πολεμικού παιγνίου επινοημένου από το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Ο χρόνος αυτού του υποθετικού πολέμου τοποθετήθηκε από τους αναλυτές του CSIS στο σωτήριον έτος 2026, πολύ νωρίτερα από τον χρησμό του λογοτεχνικού μαντείου του Σταυρίδη. Υστερα από 24 επαναλήψεις της προσομοίωσης με στόχο το ακριβές αποτέλεσμα, πιστοποιήθηκε ότι η Κίνα θα ηττηθεί. Το Ναυτικό του Λαϊκού Στρατού θα αποσταθεροποιηθεί σοβαρότατα, όμως και οι ΗΠΑ θα χάσουν δύο αεροπλανοφόρα και περί τους 3.000 ναύτες. Ο πόλεμος θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Στο πείραμα του CSIS συμμετείχαν πολλοί αμερικανοί απόστρατοι, είτε στρατηγοί είτε ανώτατοι αξιωματικοί του Ναυτικού, αλλά και αξιωματούχοι του Πενταγώνου. Αυτοί οι «παίκτες» μετακίνησαν στους χάρτες των μετώπων της Ταϊβάν τα μπλε και κόκκινα πιόνια τους, τα οποία αντιστοιχούσαν σε υπερασπιστές και εισβολείς.

Ενδιαφέρον στοιχείο Νο1: στη σύγκρουση των δύο γιγάντων για την Ταϊβάν θα εμπλακεί και η Ιαπωνία και θα πολεμήσει στο πλευρό των Αμερικανών.

Δεδομένου ότι το εν λόγω think tank της Ουάσινγκτον εκρίθη από το βρετανικό Μέσο Telegraph, αλλά και από άλλα διεθνή Μέσα, όπως η Corriere della Sera, «κορυφαίο», τα συμπεράσματα του πειράματός του κρίνονται και αυτά σοβαρά. Στο πολεμικό παίγνιο δόθηκε η μάλλον πομπώδης ονομασία «The first battle of the next war». Σε αυτόν τον… παιγνιώδη πόλεμο, λοιπόν, η Κίνα θα χάσει 10.000 στρατιώτες της, ενώ οι Αμερικανοί θα αιχμαλωτίσουν δεκάδες χιλιάδες άλλους.

Πέραν των απωλειών σε ανθρώπινο δυναμικό (οι οποίες μπορεί και να θεωρηθούν ακόμη και ασήμαντες για το πληθυσμιακό μέγεθος της Κίνας), οι «κόκκινοι εισβολείς» θα χάσουν επίσης 138 πλοία, καθώς και 155 αεροσκάφη – πάντα σύμφωνα με την προσομοίωση του CSIS. Ωστόσο, και οι ΗΠΑ θα πληγωθούν και αυτές αναλόγως, αφού οι απώλειές τους δεν θα περιοριστούν στα προαναφερθέντα αεροπλανοφόρα: θα χάσουν και άλλα πλοία, όπως και δεκάδες αεροσκάφη, ενώ το ίδιο θα πάθει και η Ιαπωνία.

Ενδιαφέρον στοιχείο Νο2: «Η παγκόσμια θέση των ΗΠΑ θα υποστεί βλάβες για πολλά χρόνια» γνωμάτευσαν οι ειδικοί του CSIS. Κατόπιν αυτού του τελευταίου αλλά πολύ σημαντικού στοιχείου και καθώς η τελική σούμα έδειξε ότι κατά κάποιον τρόπο η ήττα θα επιμεριστεί σε όλα τα εμπόλεμα μέρη, προέκυψε περίσκεψη στους αμερικανούς μελετητές, οι οποίοι και απεφάνθησαν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να μη φθάσουμε στο μη περαιτέρω.

Ενδιαφέρον στοιχείο Νο3, λοιπόν: «Ο πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος».

Ποια Ταϊβάν; Στο περιθώριο της σελίδας του βασικού συμπεράσματος, ότι ο πόλεμος δεν συμφέρει, γράφτηκε και ότι «η Ταϊβάν θα δει τον στρατό της να διαλύεται και όλα τα πλοία της να βυθίζονται», όμως αυτό μάλλον είναι το μικρότερο κακό: «Πάνω απ’ όλα, η Ταϊβάν θα βγει από τη σύγκρουση κατεστραμμένη. Η οικονομία της θα υποβαθμιστεί και όλη η χώρα θα βυθιστεί στο σκότος εξαιτίας της ανεπανόρθωτης ζημίας που θα προκαλέσουν οι Κινέζοι στο δίκτυο ηλεκτροδότησης».

