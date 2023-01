ΗΠΑ: Βρήκαν απόρρητα έγγραφα σε παλιό γραφείο του Μπάιντεν

Σε μπελάδες μπήκε ο Τζο Μπάιντεν μετά την αποκάλυψη ότι δικηγόροι του βρήκαν απόρρητα κρατικά έγγραφα σε δεξαμενή σκέψης του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, το οποίο φέρει το όνομα του αμερικανού προέδρου (Penn Biden Center).

Τα έγγραφα χρονολογούνται από την εποχή που ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος (2009-2017) και βρέθηκαν κλειδωμένα σε ντουλάπι γραφείου που έχει χρησιμοποιήσει παλιότερα ο ίδιος, μετά το 2017, που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Δικηγόροι του Μπάιντεν βρήκαν τα έγγραφα τον Νοέμβριο όταν άδειαζαν τα γραφεία αυτά και τα παρέδωσαν στα Εθνικά Αρχεία, τα οποία είναι αρμόδια για την διαφύλαξη των εγγράφων αυτού του είδους, σημείωσε ο νομικός του σύμβουλος, Ρίτσαρντ Σάουμπερ.

«Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τα Εθνικά Αρχεία και το υπουργείο Δικαιοσύνης», που διερευνά το πώς έφτασαν εκεί τα κρατικά έγγραφα, ανέφερε ο Σάουμπερ σε ανακοίνωσή του.

Αυτός ο «μικρός αριθμός διαβαθμισμένων εγγράφων» βρέθηκε σε ένα «κλειδωμένο ντουλάπι» στο Penn Biden Center, δεξαμενή σκέψης που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, πρόσθεσε.

«Τα έγγραφα δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε αίτησης ή αιτήματος» και από τότε που παραδόθηκαν στα Εθνικά Αρχεία, οι δικηγόροι του Μπάιντεν συνέχισαν να συνεργάζονται για να «διασφαλιστεί ότι τα (Εθνικά) Αρχεία έχουν στην κατοχή τους όλα τα αρχεία της κυβέρνησης Ομπάμα-Μπάιντεν», είπε ο Σάουμπερ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ έδωσε εντολή στον ομοσπονδιακό εισαγγελέα του Σικάγο, τον οποίο έχει διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, να εξετάσει τα έγγραφα και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) άρχισε επίσης έρευνα.

Επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζεται, το CBS News σημείωσε ότι η υπόθεση αυτή αφορά γύρω στα 10 έγγραφα και ότι κανένα από αυτά δεν περιέχει πυρηνικά μυστικά.

