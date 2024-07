Η Κάμαλα Xάρις ως pop icon και η προφητεία των Simpsons

«You think you just fell out of a coconut tree?» (Νομίζεις πως μόλις έπεσες από έναν κοκοφοίνικα;) συνήθιζε να ρωτάει την Κάμαλα Χάρις η ερευνήτρια γιατρός μητέρα της, η Ινδή Σάμαλα Γκόπαλαν, θέλοντας να της εμφυσήσει το αίσθημα του ανήκειν, αλλά και να της επισημάνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινότητά της.

Το είχε αναφέρει η ίδια η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τον Μάιο του 2023 σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την προώθηση της ισότητας. Ωστόσο σίγουρα δεν φανταζόταν τότε ότι μετά από σχεδόν έναν χρόνο θα διεκδικούσε την προεδρία των ΗΠΑ και εκείνη η φράση της μητέρας της θα μετατρεπόταν σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας της με στόχο την κατάκτηση του Λευκού Οίκου.

Οσο για το πολύ πιο πρόσφατο και αποφασιστικό «When we fight, we win» (Οταν αγωνιζόμαστε, νικάμε), το εμπνεύστηκε η ίδια η Κάμαλα Χάρις μόλις την περασμένη Δευτέρα, απευθυνόμενη στο επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας, πιθανώς ως αντισύνθημα –όπως γράφτηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ– στο «Fight, fight, fight» που σκαρφίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στιγμές μετά την απόπειρα δολοφονίας του.

Φαίνεται, όμως, πως περισσότερο αρέσει ο «κοκοφοίνικας». Οπως αναφέρει η Αννα Λομπάρντι της Repubblica σε ανταπόκρισή της από τη Νέα Υόρκη, οι λογαριασμοί των οπαδών της Χάρις, περιλαμβανομένων και νομοθετών του Δημοκρατικού Κόμματος, κατακλύστηκαν από σχετικές αναφορές, emojis και memes. O γερουσιαστής Μπράιαν Σατς από τη Χαβάη, για παράδειγμα, ανάρτησε στο X τη φωτογραφία ενός άνδρα να σκαρφαλώνει σε έναν κοκοφοίνικα, με τη λεζάντα: «Madame VicePresident, we are ready to help».

Η ιταλίδα δημοσιογράφος δεν παραλείπει να αναφέρει πως ο κοκοφοίνικας και ειδικά ο καρπός του, η καρύδα, μπορεί πολύ εύκολα να εκληφθεί ως ρατσιστική προσβολή, δεδομένου ότι την εποχή της δουλείας «coconuts» (καρύδες) αποκαλούνταν οι υπόδουλοι Αφροαμερικανοί που ήταν αφοσιωμένοι στους ιδιοκτήτες τους, ενώ στη σύγχρονη εποχή ο όρος κατέληξε να περιγράφει μέλη έγχρωμων κοινοτήτων τα οποία, όμως, διάκεινται ευμενώς απέναντι σε θέσεις υπέρ της ανωτερότητας της λευκής φυλής – εξ ου και το «brown outside, white inside» (καφέ από μέσα, άσπρος απ΄έξω), όπως η καρύδα.

Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση το βίντεο με την ομιλία της Χάρις στην οποία κάνει λόγο για τον «κοκοφοίνικα» της μητέρας της το προώθησαν οι οπαδοί της, και μάλιστα ο σκληρός πυρήνας τους, γνωστός ως KHive. Στη συνέχεια, χρήστες του Χ και του Instagram κόσμησαν τα προφίλ τους με καρύδες και κοκοφοίνικες, ενώ οπαδοί της αντιπροέδρου των ΗΠΑ κατέκλυσαν τo TikTok με remixes τραγουδιών κορυφαίων αστέρων της ποπ –της Charli XCX, της Τέιλορ Σουίφτ και της Beyoncé μεταξύ άλλων– στα οποία η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ ακούγεται να αναφέρεται στον κοκοφοίνικα αλλά και να γελάει, πάντα στη συγκεκριμένη ομιλία, με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο.

Ειδικά για το γέλιο της Κάμαλα Χάρις η δημοσιογράφος της La Repubblica σημειώνει πως οι Ρεπουμπλικανοί αποπειράθηκαν να το μετατρέψουν σε σύμβολο κενότητας αποκαλώντας την «laffin’ Kamala» (η Κάμαλα που χαχανίζει). Ωστόσο πλέον «υπάρχει ο κίνδυνος ο χλευασμός να γίνει μπούμερανγκ» για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς «η θετική φυσικότητα της αντιπροέδρου έχει ήδη αρχίσει να συμβολίζει το ακριβώς αντίθετο του τραμπικού θυμού», συνοψίζει η Λομπάρντι.

Η Κάμαλα Χάρις κατηγορείται επίσης από τους αντιπάλους της ως υποψήφια της (ελάχιστα δημοφιλούς μεταξύ των συντηρητικών Αμερικανών) κουλτούρας της αφύπνισης (woke culture), βασικές αξίες της οποίας είναι η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη. Οσο συμβαίνει, όμως, αυτό, τόσο αυξάνεται η απήχηση της Δημοκρατικής υποψήφιας μεταξύ των νέων Αμερικανών, οι οποίοι τείνουν να ταυτίζονται πολύ περισσότερο με τη συμπεριληπτική και πολυφυλετική νοοτροπία της Χάρις παρά με τον εκδικητικό φανατισμό του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπέρ της Κάμαλα Χάρις μεταξύ των νέων ψηφοφόρων των ΗΠΑ λειτουργεί σίγουρα και η «προφητεία των Simpsons», με τη διάσημη οικογένεια καρτούν να αφήνει άφωνο όλον τον κόσμο, έχοντας προβλέψει ήδη από το 2000 την υποψηφιότητα και, πιθανώς, την εκλογή της στην προεδρία των ΗΠΑ.

Μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των αμερικανικών εκλογών και τη στήριξη που παρείχε ο ίδιος στην Κάμαλα Χάρις, πλήθος χρηστών στο X άρχισαν να συνδέουν τις ραγδαίες εξελίξεις με ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς («Ο Μπαρτ στο Μέλλον»), το οποίο πρώτη φορά προβλήθηκε στις 19 Μαρτίου 2000.

Στο προ 24 ετών επεισόδιο, λοιπόν, πρωταγωνιστεί η Λίζα Σίμπσον ως πρόεδρος των ΗΠΑ, φορώντας μωβ κοστούμι και μαργαριταρένιο κολιέ, ντυμένη δηλαδή ακριβώς όπως η Κάμαλα Χάρις κατά την ορκωμοσία της το 2021. Και γίνεται ακόμη πιο προφητικό αν ληφθεί υπόψη ότι στο επεισόδιο η Λίζα Σίμπσον αναλαμβάνει χρέη προέδρου των ΗΠΑ μετά από μια τετραετία κατά την οποία τα ηνία της χώρας κρατούσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στον επίσημο ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις διατίθενται ήδη μπλούζες, τσάντες, φλυτζάνια, αυτοκόλλητα και πλακάτ, μεταξύ άλλων, με την επιγραφή «Harris for President». Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν όμως τα φλυτζάνια, οι μπλούζες, ακόμη και κεριά, που είχαν κυκλοφορήσει το 2020, όταν η Χάρις ήταν υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν, με την εικόνα της και τη λεζάντα «I am speaking» (Μιλάω), απάντηση που είχε δώσει σε μια τηλεμαχία στον Μάικ Πενς, τον τότε αντίπαλό της υποψήφιο αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ.

