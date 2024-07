Παρίσι 2024: Το σκάνδαλο με το άλογο και δυο μυστήρια

Η είδηση του αποκλεισμού της Σαρλότ Ντιζαρντέν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες έπεσε σαν βόμβα στην αθλητική κοινότητα της ιππασίας και στην ολυμπιακή ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 39χρονη σούπερ-σταρ του αθλήματος ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή της, προλαβαίνοντας τη διεθνή ομοσπονδία ιππικών σπορ (FEI), η οποία λίγες ώρες αργότερα την απέκλεισε από όλες τις επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες για έξι μήνες.

Ο λόγος ήταν ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, το οποίο τη δείχνει να κακοποιεί το άλογό της στη διάρκεια μιας προπόνησης. Το μαστίγωσε στα πόδια (τουλάχιστον) 24 φορές, όπως έκαναν παλιά στους ελέφαντες του τσίρκου. Αλλόκοτη συμπεριφορά για μια αθλήτρια που απέκτησε φήμη, όχι μόνο για τις επιτυχίες της, αλλά και για την αγάπη της για αυτά τα ζώα. Για την αρμονική σχέση που είχε μαζί τους, την οποία όλοι θαύμαζαν.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO

— LUCINDA O’SULLIVAN (@LucindasIreland) July 24, 2024