Η Εύα Λονγκόρια εγκαταλείπει τις «δυστοπικές» ΗΠA

Από την πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2016, πολλοί επώνυμοι δήλωναν ότι θα εγκατέλειπαν τις ΗΠΑ, καθώς δεν αναγνώριζαν τον αξιακό κώδικα της χώρας – αλλά, φυσικά, κανείς δεν πραγματοποίησε την απειλή του. Τώρα, η ηθοποιός Ευα Λονγκόρια, κάνει πράξη αυτό που οι συνάδελφοί της απειλούσαν ότι θα έκαναν.

Η σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε ότι η οικογένειά της δεν ζει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μοιράζεται τον χρόνο της μεταξύ Μεξικού και Ισπανίας. Σε συνέντευξή της στη γαλλική έκδοση του περιοδικού Marie Claire, η Λονγκόρια απέδωσε την απόφασή της στη «μεταβαλλόμενη ατμόσφαιρα» της χώρας μετά την πανδημία, στη στεγαστική κρίση και την υψηλή φορολογία στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, αλλά και στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 2000, «Νοικοκυρές σε Απόγνωση», αναγνώρισε ότι ανήκει στις τάξεις των προνομιούχων που είναι σε θέση να κάνουν μια τέτοια κίνηση, λέγοντας ότι «οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είναι τόσο τυχεροί – είναι πλέον εγκλωβισμένοι σε αυτή τη δυστοπική χώρα».

Η λατινοαμερικανικής καταγωγής σταρ έχει ενεργό ρόλο στις καμπάνιες του Δημοκρατικού Κόμματος, επιχειρώντας να επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά των γυναικών και των ισπανόφωνων – δύο ομάδες ψηφοφόρων που πλειοψηφικά δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις του επιτελείου της Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική, η Λονγκόρια έχει υποστηρίξει δημοσίως με πάθος τους υποψήφιους των Δημοκρατικών, τόσο σε ομοσπονδιακό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον από το 2012 και μετά. Το 2016 είχε μεσολαβήσει για τον συμβιβασμό μεταξύ των οπαδών της υποψήφιας για την προεδρία, Χίλαρι Κλίντον, και του γερουσιαστή και εσωκομματικού της αντιπάλου, Μπέρνι Σάντερς, στη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος.

Εβγαλε λόγο και στο φετινό συνέδριο του κόμματος στα τέλη Αυγούστου, ενώ νωρίτερα είχε περιοδεύσει με την αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, χρησιμοποιώντας στις προεκλογικές της συγκεντρώσεις μια παραλλαγή του περίφημου σλόγκαν του Μπαράκ Ομπάμα, «Ναι, Μπορούμε» (Yes We Can) στα ισπανικά, μετατρέποντάς το σε «Ναι, Αυτή Μπορεί» («She se puede»).

Στη συνέντευξή της στο Marie Claire, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η Λονγκόρια, η οποία φέτος ερμήνευσε τον εαυτό της στην εξαιρετική κωμική αστυνομική σειρά «Only Murders in the Building» με πρωταγωνιστή τον Στιβ Μάρτιν, δηλώνει πλήρως απογοητευμένη από τη νίκη του Τραμπ επί της αντιπροέδρου Χάρις, στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. «Αν κρατήσει τις υποσχέσεις του, η Αμερική θα γίνει ένα τρομακτικό μέρος», λέει απερίφραστα.

