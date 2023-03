Οταν στην Πρέμιερ Λιγκ γιορτάζουν το Ραμαζάνι

Με τη συμπλήρωση 60 λεπτών στο ματς Λέστερ – Κρίσταλ Πάλας, τον Απρίλιο του 2021, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν ένα ελεύθερο -από άουτ-, το οποίο ο γκολκίπερ τους, Βιθέντε Γκουαΐτα, καθυστέρησε να εκτελέσει. Ο διαιτητής του αγώνα, Γκρέιαμ Σκοτ, όχι μόνο δεν παρατήρησε τον παίκτη με κίτρινη κάρτα, ως όφειλε, αλλά και επέτρεψε μια σύντομη διακοπή του παιχνιδιού, που κανένας κανονισμός δεν προβλέπει.

Ο Γουέσλεϊ Φοφανά, της Λέστερ, και ο Σεϊκχού Κουγιατέ, της Κρίσταλ Πάλας, κατευθύνθηκαν προς τους πάγκους των ομάδων τους, χωρίς να περάσουν την πλάγια γραμμή, για να πιούν ένα ισοτονικό ποτό. Νήστευαν για το Ραμαζάνι, και από το ξημέρωμα εκείνης της μέρας δεν είχαν βάλει στο στόμα τους ούτε νερό. Ηταν η πρώτη φορά στα χρονικά του αγγλικού πρωταθλήματος που ένας αγώνας σταμάτησε -έστω, άτυπα- μόλις έπεσε ο ήλιος, για να επιτραπεί στους μουσουλμάνους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν σε αυτόν, να πάρουν δυνάμεις.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Πρέμιερ Λιγκ, την Κρίσταλ Πάλας, τον Βιθέντε Γκουαΐτα και όλες τις «αλεπούδες», που μου επέτρεψαν να σπάσω τη νηστεία μου απόψε στη μέση του παιχνιδιού. Κινήσεις όπως αυτές κάνουν το ποδόσφαιρο υπέροχο», είχε τονίσει μετά το ματς ο Φοφανά.

Την επόμενη σεζόν, 2021-2022, η κατανόηση και η αλληλεγγύη προς τους μουσουλμάνους παίκτες ήταν πιο οργανωμένη. Η Πρέμιερ Λιγκ ανακοίνωσε ότι οι αρχηγοί των ομάδων είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους διαιτητές, πριν από τον αγώνα ή κατά τη διάρκειά του, να διακόψουν το παιχνίδι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο του, προκειμένου οι μουσουλμάνοι παίκτες να σπάσουν τη νηστεία τους.

Και προχθές, εν όψει του Ραμαζανιού που αρχίζει σήμερα (22/3) και θα διαρκέσει ένα μήνα, οι σύνδεσμοι των άγγλων ρέφερι έδωσαν οδηγίες σε όσους «σφυρίζουν» σε αγώνες της Πρέμιερ και της Φούτμπολ Λιγκ, δηλαδή στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες της χώρας, να χρησιμοποιούν τις φυσικές διακοπές του παιχνιδιού, επιτρέποντας στους Μουσουλμάνους που νηστεύουν (ποδοσφαιριστές και διαιτητές) να καταναλώνουν μετά τη δύση του ηλίου, νερό, ενεργειακά ποτά, ή συμπληρώματα διατροφής στην άκρη του αγωνιστικού χώρου. Τους προτρέπουν, μάλιστα, να έχουν συνεννοηθεί με τους συλλόγους πριν από την έναρξη του αγώνα, για να γνωρίζουν τους παίκτες που νηστεύουν και να συμφωνούν για την ώρα της διακοπής.

Δεν είναι μόνο οι Αγγλοι, που σέβονται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αθλητών – τα σπορ φημίζονται για την ανεξιθρησκία τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Πέρυσι τον Απρίλιο ο κεντρικός αμυντικός της Μάιντς, Μουσά Νιακατέ (Γάλλος με καταγωγή από το Μάλι), όταν ο ήλιος έδυσε στο 65ο λεπτό του αγώνα με την Αουγκσμπουργκ, ζήτησε από τον διαιτητή να σταματήσει για λίγο το παιχνίδι, για να πιει νερό. Ηπιε δυο ολόκληρα μπουκάλια. Υστερα τον πλησίασε ξανά (τον διαιτητή) και του έδωσε το χέρι.

Στο Μουντιάλ του 2014 η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (DFB), προς τιμήν της, επέτρεψε στους μουσουλμάνους διεθνείς της, Μεσούτ Οζίλ και Σάμι Κεντίρα, να τηρήσουν το Ραμαζάνι, παρότι οι κλιματολογικές συνθήκες στη Βραζιλία θα επηρέαζαν ακόμη περισσότερο την απόδοση των δυο αθλητών. Οπως και το γεγονός ότι οι αγώνες διεξάγονταν μεσημέρι και απόγευμα, με τον ήλιο ψηλά. «Πρόκειται για ένα προσωπικό τους ζήτημα», είχε αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Στη διάρκεια του Ραμαζανιού, οι πιστοί οφείλουν να απέχουν, μεταξύ άλλων, από την κατανάλωση τροφής ή νερού, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. Πέρα από τη μειωμένη απόδοση στους αγώνες και τις προπονήσεις, ο κίνδυνος αφυδάτωσης είναι μεγάλος. Το 2018, εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα μέλη της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου έλαβαν την άδεια του Μεγάλου Μουφτή του Καΐρου, Σαούκι Αλάμ, να αναβάλουν τη νηστεία μέχρι να επιστρέψουν από τη Ρωσία. Το Κοράνι επιτρέπει την αναβολή, σε κάποιες περιπτώσεις. Ο διάσημος δρομέας, Μο Φάρα, το είχε επικαλεστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, στους οποίους κέρδισε δυο χρυσά μετάλλια και τον τίτλο του Sir. Αλλά οι περισσότεροι μουσουλμάνοι αθλητές είναι απρόθυμοι να παραβούν τη «σαρία». Ενα από τα πέντε θεμέλια του ισλαμικού νόμου είναι η νηστεία του Ραμαζανίου.

Κάποιοι αναζητούν μια μέση λύση. Ο Μο Σαλάχ, που συχνά ακούει τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τραγουδούν, «If he scores another few, then I’ll be a muslim too» (αν σκοράρει μερικά ακόμη, τότε θα γίνω μουσουλμάνος και εγώ), το 2018 είχε δεχθεί να κάνει μια μικρή παρασπονδία. Ενα 48ωρο πριν από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, έτρωγε και έπινε και τη μέρα. Μάλιστα, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα από το κακόβουλο μαρκάρισμα του Σέρχιο Ράμος, ένας αιγύπτιος ιεροκήρυκας, ο Μουμπάρακ αλ-Μπαταχλί, είχε υποστηρίξει ότι ο Αλάχ θέλησε να τον τιμωρήσει με αυτόν τον τρόπο…

Η Αγγλία είναι πολύ μπροστά και στον σεβασμό των θρησκευτικών πεποιθήσεων των παικτών. Η Πρέμιερ Λιγκ θα μοιράσει στα γήπεδα ενημερωτικά φυλλάδια για το Ραμαζάνι, τα οποία έχουν επιμεληθεί μουσουλμάνοι ιερείς. Και η PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), το αρμόδιο όργανο για τη διαιτησία στο Νησί, φροντίζει μέσω της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Nujum Sports», ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί για τους Μουσουλμάνους στο περιβάλλον των συλλόγων τους.

Σε συνεργασία με την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και την Πρέμιερ Λιγκ, η «Nujum Sports» θα στείλει σε (περίπου) 250 μουσουλμάνους παίκτες ένα δώρο για το Ραμαζάνι: το αγιασμένο, κατά το Ισλάμ, νερό «Zam Zam», ένα χαλάκι προσευχής και ένα άρωμα.

Στις 26 του μήνα, στη διάρκεια της διακοπής του αγγλικού πρωταθλήματος, η Τσέλσι θα φιλοξενήσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ανοιχτό ιφτάρ (δείπνο στο τέλος της ημερήσιας νηστείας) για Μουσουλμάνους. «Στο Ραμαζάνι πρέπει να είσαι με τους φίλους σου. Εχω φίλους μη Μουσουλμάνους, που έρχονται και τρώνε μαζί μου», αναφέρει ο Καλιντού Κουλιμπαλί στο βίντεο – πρόσκληση που ανέβηκε στα social media.

