«Hallelujah»: από την ψυχή τού Λέοναρντ Κοέν στη μεγάλη οθόνη

Εχοντας αυτά κατά νου οι βραβευμένοι αμερικανοί κινηματογραφιστές Νταν Γκέλερ και Ντέινα Γκολντφάιν αποφάσισαν να πάρουν το κορυφαίο τραγούδι του καναδού τραγουδοποιού και ποιητή και να το μετατρέψουν σε ντοκιμαντέρ. Το «Ηallelujah: Leonard Cohen a jοurney, a song» το οποίο προβλήθηκε την Πέμπτη (εκτός του διαγωνιστικού τμήματος) στο Λίντο της Βενετίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γαληνοτάτης, αποτελεί μία απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του ταλέντου του Λέοναρντ Κοέν μέσα από το πρίσμα της ανεπανάληπτης σύνθεσής του.

Στο ρεπορτάζ της από τη Βενετία η Αριάνα Φίνος της La Repubblica αναφέρει πως η ταινία αποτελεί το «οπτικό συμπλήρωμα» του «The Holy or the Broken – Leonard Cohen, Jeff Buckley, and the Unlikely Ascent of “Hallelujah”», ενός βιβλίου που έγραψε το 2012 ο κορυφαίος αμερικανός μουσικοκριτικός Αλαν Λάιτ.