H Ρέιτσελ Ριβς έγινε η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών στην Ιστορία της Βρετανίας

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ άρχισε να διορίζει τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησής του το απόγευμα της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά τη συντριπτική εκλογική νίκη του κόμματός του, των Εργατικών, στις εθνικές εκλογές.

Η Ρέιτσελ Ριβς θα αποτελέσει τη νέα υπουργό Οικονομικών της χώρας και θα γίνει η πρώτη γυναίκα στο πόστο αυτό στην Ιστορία της Βρετανίας. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι η Αντζελα Ρέινερ είναι η νέα αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης.

The Rt Hon Rachel Reeves MP @RachelReevesMP has been appointed Chancellor of the Exchequer @hmtreasury . pic.twitter.com/qMSZxpZRH9

The Rt Hon Angela Rayner MP @AngelaRayner has been appointed Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities @luhc.

She will also be Deputy Prime Minister.#Reshuffle pic.twitter.com/tFkwgzCE5e

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024