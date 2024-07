Ο Στάρμερ δίνει το στίγμα του από την Ντάουνινγκ Στριτ: Είμαι υπέρ της σταθερότητας και της μετριοπάθειας

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται «να ανακαλύψει και πάλι την ταυτότητά της» και να προχωρήσει σε μια ευρύτερη επανεκκίνηση, στις πρώτες του δηλώσεις έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ υποσχέθηκε να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην πολιτική και να υπηρετήσει όλους τους ψηφοφόρους.

Στην πρώτη ομιλία του ο νέος πρωθυπουργός, που έγινε δεκτός από μεγάλο πλήθος υποστηρικτών του αφού εκλήθη επίσημα από τον βασιλιά Κάρολο να σχηματίσει κυβέρνηση, μίλησε για μια μετριοπαθή πολιτική με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων που έχει διαρραγεί.

Massive crowd greets Sir Keir Starmer as he arrives at Downing Street in London as the UK’s new Prime Minister #Elections2024 @Keir_Starmer pic.twitter.com/TXC28DlStg

