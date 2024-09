H Μαρέβα Μητσοτάκη καλεσμένη της Εμινέ Ερντογάν – σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη

Καλεσμένη της συζύγου του τούρκου προέδρου, Εμινέ Ερντογάν, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη έδωσε το παρών μαζί με άλες Πρώτες Κυρίες, στην εκδήλωση «Bridal Treasures: A Journey through Ottoman and Anatolian Dowries» («Νυφικοί Θησαυροί: Ενα Ταξίδι μέσα από τα Οθωμανικά είδη προικός και της Ανατολίας»), που φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Η υποδοχή της συζύγου του Πρωθυπουργού από την κυρία Ερντογάν έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες και το βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στις δηλώσεις της, η Εμινέ Ερντογάν στάθηκε στη συμβολική και πολιτιστική αξία που έχουν τα είδη προικός τα οποία κατασκευάζονται στην Τουρκία.

Οπως εξήγησε στη σύντομη ομιλία της η σύζυγος του τούρκου προέδρου, «η παράδοση της προίκας υπερβαίνει την απλή προετοιμασία για το νέο σπίτι της νύφης- είναι μια κοινοτική προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν η οικογένεια και οι φίλοι, συμβολίζοντας την κοινωνική ενότητα και αλληλεγγύη. Κάθε στάδιο, από τη δημιουργία των αντικειμένων της προίκας μέχρι την παράδοση του νυφικού σεντουκιού, αντανακλά τη βαθιά ριζωμένη πολιτιστική μνήμη της Ανατολίας».

Πρόκειται, τόνισε, για παραδοσιακά χειροτεχνήματα που λειτουργούν σαν ζωντανά έγγραφα, από τα οποία μπορεί να διαβαστεί γραμμή προς γραμμή ένας πολιτισμός.

Aμέσως μετά ακολούθησε ένα μίνι ντεφιλέ όπου παρουσιάστηκαν παραδοσιακά νυφικά παλαιότερων εποχών.

Σε ανάρτησή της για την εκδήλωση, η Εμινέ Ερντογάν, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Κάθε προίκα είναι από την καρδιά μιας μητέρας μέχρι την κόρη της. Κάθε μοτίβο δεν είναι απλώς ένα στολίδι. Αντιπροσωπεύει το πνεύμα της αρχαίας Ανατολίας, τη λεπτότητα, την υπομονή και τη δύναμη ενός πολιτισμού χιλιάδων ετών. Από το 1945, τα Ινστιτούτα μας εργάζονται για να διατηρήσουν αυτή την κληρονομιά ζωντανή σε όλη την απλότητα και την κομψότητά της. Το έργο “Θαύμα της τουρκικής βελόνας” αναβιώνει τον θησαυρό μας.

Πιστεύω ότι αυτά τα μοναδικά έργα και τα ινστιτούτα μας θα αναδείξουν το πρόσωπο της χώρας μας σε όλο τον κόσμο ένα παγκόσμιο brand».

