Ελον Μασκ – Τζόρτζια Μελόνι: μια στενή ιδεολογική σχέση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ελον Μασκ, και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ήταν οι πρωταγωνιστές σε ένα επίσημο δείπνο που δόθηκε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και ανέδειξε την αυξανόμενη ανάμειξη του επιχειρηματία στην πολιτική.

Η Μελόνι επρόκειτο να λάβει το Βραβείο Παγκόσμιου Πολίτη από το Atlantic Council και η ίδια επέλεξε τον Μασκ για να της το δώσει, κάτι που όπως γράφουν οι New York Times δεν αποτελεί έκπληξη για όσους ξέρουν τη στενή ιδεολογική σχέση των δύο. Το Atlantic Council είναι μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον και ως βασικούς λόγους για τη βράβευση της Μελόνι, ανέφερε «την πολιτική και οικονομική της ηγεσία της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση» και στην Ομάδα των 7, «καθώς και την υποστήριξή της προς την Ουκρανία στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της η Ρωσία».

Η ιταλίδα πρωθυπουργός και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση τα τελευταία χρόνια. Μοιράζονται συχνά τις ανησυχίες τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στις δυτικές χώρες, την οποία ο Μασκ έχει χαρακτηρίσει «υπαρξιακή απειλή για τον πολιτισμό».

Meloni has a great friendship with Billionaire tech innovater, space pioneer, and X owner, Elon Musk.

You can very well term this dynamic duo “Muskloni”

