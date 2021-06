Γιούτα: Δυο κορίτσια 9 και 4 ετών ξεκίνησαν οδικώς για Καλιφόρνια με σκοπό να «κολυμπήσουν με τα δελφίνια»

Ηταν ένα συνηθισμένο βράδυ για δύο αστυνομικούς στη Γιούτα. Αφού έλαβαν σχετική κλήση για τροχαίο ατύχημα, πλησίασαν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε πέσει μπροστά σε ένα φορτηγό. Και τότε έμειναν έκπληκτοι.

Είδαν λοιπόν ότι στη θέση του οδηγού βρισκόταν ένα κοριτσάκι 9 ετών και στο διπλανό κάθισμα ένα ακόμα μικρότερο κορίτσι που αποδείχτηκε ότι ήταν η αδελφή της οδηγού κα ήταν μόλις 4 ετών. Οι αδελφές είπαν στους αξιωματικούς ότι κατευθύνονταν στην Καλιφόρνια επειδή ήθελαν να «κολυμπήσουν στον ωκεανό παρέα με τα δελφίνια».

Τα κορίτσια ευτυχώς φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας και ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Όπως έγινε γνωστό αργότερα, είχαν καταφέρει να οδηγήσουν σε δύο μεγάλους δρόμους προτού χτυπήσουν ένα άλλο αυτοκίνητο και στη συνέχεια πέσουν πάνω σε σε ένα φορτηγό που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα.

Το αστυνομικό τμήμα της πόλης West Valley City της Γιούτα είπε ότι τα κορίτσια ξύπνησαν περίπου στις 3 το βράδυ την Τετάρτη 2 Ιουνίου, ενώ οι γονείς τους κοιμούνταν στο σπίτι τους.

Το σχέδιό τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times του Λονδίνου, ήταν να οδηγήσουν ως την Καλιφόρνια – μιλάμε για ένα ταξίδι τουλάχιστον 10 ωρών – προκειμένου να κάνουν διακοπές στην παραλία. Η 9χρονη οδήγησε το αυτοκίνητο για περίπου 10 μίλια (16 χλμ.), πριν πέσει τελικά πάνω στο φορτηγό ενώ ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επίσης δεν τραυματίστηκε, ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος ενός από τους αστυνομικούς στη σκηνή δείχνει τα επακόλουθα της συντριβής και τη ζημιά στο κόκκινο αυτοκίνητο των κοριτσιών. Ένας από τους αξιωματικούς μάλιστα ακούγεται να λέει έκπληκτος: «Είναι τρελό! Αυτή οδηγούσε;».

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021