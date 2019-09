Γιατί το χαρτοφυλάκιο του Μαργαρίτη Σχοινά προκαλεί (ήδη) αντιδράσεις

Οι επιλογές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκάλεσαν ποικίλα σχόλια. Η θέση όμως -και κυρίως η διατύπωση που επελέγη για την περιγραφή της- η οποία προκάλεσε τις περισσότερες εκφράσεις απορίας στις Βρυξέλλες (και όχι μόνο), δεν ήταν άλλη από αυτή του έλληνα Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά.

Τι σημαίνει Επίτροπος για την «Προστασία του Ευρωπαϊκού μας Τρόπου Ζωής» διερωτήθηκαν πολλοί – ανάμεσά τους οι έγκυροι Financial Times και ο Economist.

Ο Εconomist «μετέφρασε» χωρίς περιστροφές τον τίτλο του κ. Σχοινά σε Επίτροπο Μετανάστευσης, εκτιμώντας πως η νέα Κομισιόν θα αντιμετωπίσει πλέον το Μεταναστευτικό ως ένα ζήτημα αυστηρότερης φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων και δημόσιων σχέσεων» (εδώ το σχετικό δημοσίευμα).

«Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής;» διερωτώνται με νόημα και οι Financial Times μεταφέροντας την αίσθηση που προκάλεσε ο τίτλος του νέου χαρτοφυλακίου στους διαδρόμους των Βρυξελλών.

«Σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον ορισμό ενός νέου Επιτρόπου Μετανάστευσης, [η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν] παρουσίασε τον Μαργαρίτη Σχοινά ως τον νέο αντιπρόεδρο για την ‘Προστασία του Ευρωπαϊκού μας Τρόπου Ζωής’», γράφουν στο σχετικό τους δημοσίευμα οι FT και δεν διστάζουν να μιλήσουν για το μεγαλύτερο «faux pas» από τη νέα επικεφαλής της Κομισιόν στα πρώτα βήματα της θητείας της.

Το πόστο περιλαμβάνει «τη διαχείριση του Μεταναστευτικού, την ασφάλεια και την ενσωμάτωση συνεκτικών, στενά δεμένων κοινοτήτων», προσθέτει η έγκριτη εφημερίδα, για να σημειώσει στη συνέχεια:

Ο οργουελιανός τίτλος του χαρτοφυλακίου ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να γίνεται αποδέκτης κατηγοριών για κεκαλυμμένο ακροδεξιό λόγο και άνευ όρων παράδοση στους λεγόμενους χριστιανούς υπερασπιστές της Ευρώπης , κατά το «πρότυπο» του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν.

Δεν έλειψαν επίσης κατηγορίες ακόμα και για «φασιστικό τρόπο σκέψης» (ενδεικτικά ένα από τα δημοσίευματα εδώ) που σιγά-σιγά, αλλά μεθοδικά, περνάει μέσω lobbying στους κόλπους της Κομισιόν.

« Η υπονόηση ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να προστατευθούν από άλλες, εξωτερικές κουλτούρες είναι τουλάχιστον χονδροειδής», σχολίασε ολλανδή ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων, ενώ ο γάλλος ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Νταμιέν Καρέμ, καταδίκασε το τίτλο του χαρτοφυλακίου χαρακτηρίζοντάς τον ως βδελυρό.

«Δείχνει ωραίος αλλά μόλις αντιληθεί κανείς ότι στην ουσία σημαίνει πως [ο Μαργαρίτης Σχοινάς] θα είναι υπεύθυνος για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, τότε είναι απολύτως αηδιαστικός», έγραψε στο Twitter, σε μια από τις πιο ακραίες αντιδράσεις για το χαρτοφυλάκιο που επωμίστηκε ο έλληνας αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Already an abomination of the new EU Commission! Margaritis Schinas will be commissioner for « Protecting our European Way of Life". It looks pretty but when one realizes that it means he will be in charge of migration, integration and security, then it’s absolutely disgusting! pic.twitter.com/6QcKIxbcHX

— Damien CAREME (@DamienCAREME) September 10, 2019