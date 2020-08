Γιατί Μητσοτάκης – Δένδιας τράβηξαν τώρα το χαρτί της ΑΟΖ 

Στη συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ χθες το πρωί (εδώ), ο Νίκος Δένδιας είπε μια… μισή αλήθεια. Την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο για να μεταβεί στο Κάιρο γνώριζε ότι πηγαίνει για να υπογράψει. Απλώς, με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με την Αίγυπτο, κανείς δεν ήταν απόλυτα σίγουρος, μέχρι να το δει να συμβαίνει. Σημειωτέον, την ώρα που ο κ. Δένδιας προσγειωνόταν στο Κάιρο, ανώτερη πηγή από το Μαξίμου έλεγε στο Protagon ότι «ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες». Εξ ου και μαζί με τον κ. Δένδια μετέβη και η διαπραγματευτική ομάδα του υπουργείου Εξωτερικών: για να τσεκάρει ότι όλα ήταν όπως είχαν συμφωνηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Δένδιας και Σούκρι έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια φιλική σχέση. Συνομίλησαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο για το πολιτικό σκέλος της διαπραγμάτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζε εδώ και εβδομάδες το προωθημένο καθεστώς των διαπραγματεύσεων. Η επιτάχυνση, όμως, ήρθε μετά την υπογραφή με την Ιταλία, του Αγίου Πνεύματος. Η αρχή ήταν σαφής: κλείνουμε εκκρεμότητα, συμφωνούμε όπου συμφωνούμε και τα βάζουμε στο χαρτί. Τα υπόλοιπα, μένουν ως εκκρεμότητα. Όπερ και εγένετο με την Αίγυπτο, με ένα σενάριο που πριν από μερικά χρόνια ίσως και να φάνταζε αδιανόητο.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε προσωπικά για την έκβαση των διαπραγματεύσεων το απόγευμα της Τετάρτης. Έδωσε το πράσινο φως στον κ. Δένδια για τη συμβιβαστική συμφωνία. Δένδιας και Σούκρι ξαναμίλησαν στο τηλέφωνο το πρωί της Πέμπτης. Και στη συνέχεια, όλα έτρεξαν πιο γρήγορα. Παράλληλα, η Αθήνα ενημέρωνε για τις κινήσεις της σημαντικές πρωτεύουσες, όπως το Βερολίνο, το Παρίσι και η Ουάσιγκτον. Εξ ου και καθόλου τυχαίο δεν ήταν το τηλεφώνημα του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στο γραφείο του Σούκρι την ώρα που εκεί ήταν ο Δένδιας. Συμπτώσεις…

Η υπογραφή με την Αίγυπτο κατέστη αδήριτη ανάγκη μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Άλλωστε, η πρόσφατη NAVTEX της Τουρκίας έδειξε στην Αθήνα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για τα πάντα, ακόμα και για έρευνες ή γεωτρήσεις στην περιοχή που δεσμεύεται από το τουρκολιβυκό σύμφωνα νοτίως της Κρήτης. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι η σφήνα νομιμότητας της Αθήνας στο έκνομο τουρκικό τετελεσμένο.

Όπως, δε, έλεγε πρώην υπουργός Εξωτερικών στο Protagon, αν η Αθήνα είχε προβεί σε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο πριν από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και ο Ερντογάν να μην είχε παράθυρο ευκαιρίας για τη συμφωνία με το καθεστώς Σαράζ. Αλλά, αυτό είναι πια Ιστορία.

Η Αθήνα, δε, στάθμισε και έναν παράγοντα: την προοπτική αναβολής των διερευνητικών επαφών που δρομολογούνταν για πρώτη φορά μετά το 2016. Αν και η Αθήνα θέλει να στείλει το μήνυμα ότι επιδιώκει έναν ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία και προς τους έξω, η συμφωνία με την Αίγυπτο παράγει αποτελέσματα που κρίνονται απαραίτητα. Εξ ου και στην Αθήνα δεν εξεπλάγησαν όταν το απόγευμα της Πεμπτης, λίγο μετά την ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία, μέσω του Ιμπραΐμ Καλίν επικοινώνησε με το πρωθυπουργικό γραφείο στην Αθήνα και ανέβαλε επ´ αόριστον τη διαδικασία. Μάλιστα, είχε επιλεγεί και το format: τρεις διπλωμάτες από κάθε πλευρά, το γνωστό three on three, με επικεφαλής από Ελλάδος τον πολύπειρο πρέσβη ε.τ. Παύλο Αποστολίδη (εδώ).

Τώρα, το ενδιαφέρον στο Μαξίμου μετατοπίζεται στο ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της Τουρκίας. Υπάρχουν σενάρια και διάφοροι υπολογισμοί. Ανάλογα με το ποιο θα υλοποιηθεί, θα φανεί ο βαθμός εκνευρισμού της Άγκυρας. Στην κυβέρνηση, πάντως, υπάρχει ετοιμότητα. Από τη στιγμή, άλλωστε, που το πιόνι κινήθηκε στην σκακιέρα, είναι σαφές ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Η Ελλάδα, όμως, όπως προκύπτει και από τη διεθνή υποδοχή της συμφωνίας, είναι πιο κατοχυρωμένη.