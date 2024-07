Γερμανία: Ανδρας σκότωσε τρία μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός οικογενειακής διαμάχης σε κατοικία στο Αλμπσταντ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες BILD και Südwest Presse, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό, ένας άνδρας σκότωσε με πυροβόλο όπλο τρία μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε, σε ένα σπίτι στο χωριό Λοούιτλινγκεν.

#BREAKING:

#Germany: There are multiple dead and injured in a shooting incident in Lautlingen, Baden-Württemberg. pic.twitter.com/duOsITOBvc

— Samurai (@LastestSamurai) July 14, 2024