Γεραπετρίτης: Ξεκάθαρη η θέση της Ελλάδας για τα Δυτικά Βαλκάνια

«Ναι» στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και την επιτάχυνσή της, υπό την προϋπόθεση όμως τήρησης των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ, είπε από τη γερμανική πρωτεύουσα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

FM George Gerapetritis had brief exchanges at #BerlinProcess Summit

Συναντήσεις ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου pic.twitter.com/tXKlm25zg8

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 14, 2024