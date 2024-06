Γάζα: Πώς οι Ισραηλινοί απελευθέρωσαν τη Νόα Αργκαμάνι και άλλους τρεις ομήρους

Ηταν ένα από «τα πρόσωπα» της φρικτής ημέρας της 7ης Οκτωβρίου.

Στις εικόνες που έκαναν αμέσως τον γύρο του κόσμου, μια τρομοκρατημένη Νόα Αργκαμάνι άπλωνε με απόγνωση το χέρι της προς τον φίλο της, καθώς τρομοκράτες της Χαμάς την απήγαγαν από το μουσικό φεστιβάλ Supernova, στην έρημο του Ισραήλ και τη μετέφεραν στη Γάζα, στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας,.

«Μη με σκοτώσετε!» ούρλιαζε η 25χρονη φοιτήτρια, με τον τρόμο χαραγμένο στο πρόσωπό της.

Το Σάββατο, η εικόνα της έκανε πάλι τον γύρο του κόσμου, αλλά αυτή τη φορά η χαμογελαστή Νόα Αργκαμάνι επέστρεφε ζωντανή στην πατρίδα της, μετά από 245 ημέρες αιχμαλωσίας στα χέρια της Χαμάς.

Ηταν το καλύτερο δώρο για τον πατέρα της, που είχε γενέθλια το Σάββατο.

Η κόρη του, μαζί με τρεις ακόμα ομήρους, ελευθερώθηκαν στη διάρκεια μίας τολμηρής επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας , του στρατού, της αστυνομίας και της υπηρεσίας πληροφοριών, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες ισραηλινοί στρατιώτες.

Noa Argamani was abducted from the Nova music festival on October 7. She was just rescued by the IDF with three other hostages and reunited with her father. pic.twitter.com/JxMg5A4uQM — Eylon Levy (@EylonALevy) June 8, 2024

Οταν άκουσαν τα νέα, πολλοί Ισραηλινοί χόρευαν και ζητωκραύγαζαν στους δρόμους, όχι μόνο του Ισραήλ αλλά και σε άλλες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, και στις παραλίες του Τελ Αβίβ χαρούμενοι για τα νέα της απελευθέρωσης της Αργκαμάνι, του 22χρονου Αλμογκ Μεϊρ Γιαν, του 27χρονου Ρωσοϊσραηλινού Αντρέι Κοζλόφ και του 41χρονου Σλόμι Ζιβ.

Israelis celebrate in Athens, Greece. Noa Argamani , 25

Almog Meir Jan, 21

Andrey Kozlov, 27

Shlomi Ziv, 40 They are now home. Alive. With their families. pic.twitter.com/XtCbNHNqom — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) June 8, 2024

Η επιστροφή τους χαιρετίστηκε από την ομάδα υποστήριξης των οικογενειών ομήρων ως «ένας σαν από θαύμα θρίαμβος».

Ο 30χρονος Αβινατάν Ορ, ο σύντροφος της Νόα Αργκαμάνι, παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς.

Στο φεστιβάλ Supernova, οι τρομοκράτες σκότωσαν 360 νέους και νέες από πολλές χώρες (πολλούς με βασανιστικό τρόπο) και απήγαγαν περίπου 40 άτομα.

In this horrific footage Noa Argamani is seen being abducted by motorcycle as she yells “Don't kill me!" Her arms are outstretched toward her boyfriend Avinatan, who is also being kidnapped. Only the most evil and vile individuals supports this savages. pic.twitter.com/GWJ9WrGyxj — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) February 21, 2024

Πώς έγινε η έφοδος των Ισραηλινών

Ο αρχηγός του ισραηλινού ΓΕΕΘΑ, Χέρτσι Χαλέβι, έδωσε την τελική εντολή για την εκκίνηση της επιχείρησης, το πρωί του Σαββάτου στις 11.

Ο υποστράτηγος παρακολουθούσε την επιχείρηση από το κέντρο επιχειρήσεων, μαζί με τον Ρόνεν Μπαρ, επικεφαλής της Shin Bet, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ενώ δίπλα τους παρακολουθούσαν στις οθόνες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ανάψει το πράσινο φως για την επιχείρηση το βράδυ της Πέμπτης, αλλά τελευταία στιγμή θα μπορούσε να ακυρωθεί.

Αλλωστε, αυτό είχε συμβεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες, όσο καιρό οι Ισραηλινοί γνώριζαν την ακριβή τοποθεσία των τεσσάρων ομήρων σε δύο κτίρια της Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.

Οπως ανέφερε η Telegraph, ήταν μία από τις «πιο περίπλοκες» αποστολές που έχουν αναλάβει ποτέ οι ισραηλινές δυνάμεις.

Για εβδομάδες, εκατοντάδες άριστα εκπαιδευμένοι στρατιώτες των IDF, μέλη της Σιν Μπετ και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, προετοιμάζονταν για την επιχείρηση διάσωσης, χρησιμοποιώντας ακριβή μοντέλα των δύο κτιρίων της Νουσεϊράτ στη Γάζα, όπου σύμφωνα με τις καλά διασταυρωμένες πληροφορίες τους, κρατούσαν τους ομήρους οι τρομοκράτες.

Οι όμηροι κρατούνταν από ένοπλους φρουρούς σε κλειδωμένα δωμάτια διαμερισμάτων οικογενειών σε δύο πολυκατοικίες, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων η μία από την άλλη.

26 year old Noa Argamani has been brought home by the IDF after a daring rescue operation in Gaza. She is in her home country, free, and smiling. pic.twitter.com/Usq6IElG3V — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) June 8, 2024

Η διάσωση «υψηλού κινδύνου» έγινε πιο περίπλοκη από τη «σκληρή και κυνική» απόφαση της Χαμάς να τους κρατούν σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά, δίπλα στην αγορά της Νουσεϊράτ, όπως ανακοίνωσε αργότερα ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος των IDF.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποφάσισαν να ξεκινήσουν την επιχείρηση στο φως της ημέρας και όχι τη νύχτα, για να μεγιστοποιήσουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού σε μια κατοικημένη περιοχή γεμάτη ενόπλους της Χαμάς.

Στην περιοχή αυτή, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε επιχειρήσει από το έδαφος, πριν το Σάββατο.

Η εγγύτητα των δύο κτιρίων ενίσχυσε την έντονη πίεση στους καταδρομείς της πρώτης γραμμής, τους οποίους υποστήριζαν εκατοντάδες στρατιώτες που είχαν εισέλθει στη Γάζα από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Οι δύο διμοιρίες έπρεπε να πραγματοποιήσουν τις επιδρομές τους σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις στις 11.25 π.μ. με την ακρίβεια μιας «εγχείρησης εγκεφάλου» είπε ο Χαγκάρι, ενεργώντας «ταυτόχρονα» για να μειώσουν τις πιθανότητες να δολοφονήσουν τους ομήρους οι τρομοκράτες.

Οι ανυποψίαστοι φρουροί στο κτίριο όπου ήταν φυλακισμένη η Νόα Αργκαμάνι, εξουδετερώθηκαν γρήγορα.

Η ίδια περιέγραψε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα της και μία φωνή που της έλεγε στα εβραϊκά: «Είμαστε οι IDF. Ήρθαμε να σε πάμε σπίτι σου».

Ομως, στο άλλο διαμέρισμα, όπου βρίσκονταν οι τρεις άνδρες όμηροι, οι Ισραηλινοί συνάντησαν έντονη αντίσταση και βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρά πυρά από την Χαμάς.

Εκεί τραυματίστηκε σοβαρά ο Αρνον Ζμόρα, 36 ετών, διοικητής μιας επίλεκτης αστυνομικής ομάδας και παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών. Αργότερα, ο Ζμόρα κατέληξε.

Προς τιμή του, ο Νετανιάχου άλλαξε το όνομα της επιχείρησης σε «Επιχείρηση Αρνον».

Καθώς οι Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να πυροβολούν συνέχεια για να καταφέρουν να μεταφέρουν τους ομήρους, στα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας που περίμεναν στην παραλία της Γάζας, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στους πολυσύχναστους δρόμους, είπε ο Χαγκάρι, που παρακολουθούσε και αυτός τις οθόνες στο κέντρο επιχειρήσεων.

«Καθώς αρχίσαμε να βγαίνουμε από τα κτίρια έπεφταν σφοδρά πυρά γύρω μας. Τρομοκράτες με πολυβόλα και ρουκέτες ήταν παντού και έβαλαν προς τα αυτοκίνητα και τους στρατιωτικούς», είπε.

Noa Argamani told her family: "There was a knock on the door – 'It's the IDF, we have come to save you'" More details about the operation to rescue the kidnapped – Operation "Summer Seeds" 🔴 – Commander Arnon Zamora led the team in breaking into the building where the 3… pic.twitter.com/5iORHKjP5C — Brian BJ (@iamBrianBJ) June 8, 2024

Κάποια στιγμή, το όχημα διάσωσης των τριών ανδρών ομήρων υπέστη βλάβη και σταμάτησε εν μέσω πυροβολισμών.

Ισραηλινοί στρατιώτες έσπευσαν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους στο αυτοκίνητο και τους ομήρους και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε προσχεδιασμένους στόχους της Χαμάς στη Νουσεϊράτ.

Πηγές στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ είπαν ότι οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις εισήλθαν στην αγορά χρησιμοποιώντας ένα όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μετακίνηση των επίπλων των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, όταν ρωτήθηκε αν τα μέλη του είχαν ντυθεί παλαιστίνιοι πολίτες, αρνήθηκε να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival. They are in good… pic.twitter.com/PnkjL4GRQz — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 274 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στη Νουσεϊράτ, το Σάββατο.

Ο Χαγκάρι είπε ότι οι IDF γνωρίζουν για 100 περίπου νεκρούς Παλαιστίνιους, αλλά δεν ξέρει ακόμη πόσοι ήταν τρομοκράτες.

Ο εκπρόσωπος των IDF κατηγόρησε τη Χαμάς ότι έθεσε σε κίνδυνο τους αμάχους κρύβοντας τους ομήρους μέσα στον πληθυσμό και πυροβολώντας κατά των ισραηλινών δυνάμεων καθώς τους έσωζαν.

Κανένας από τους ισραηλινούς ομήρους δεν τραυματίστηκε από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Σε μακρινά πλάνα, φαίνεται η Αργκαμάνι να οδηγείται σε ένα ελικόπτερο που περίμενε στην παραλία, ακολουθούμενη από τους τρεις άνδρες σε ένα δεύτερο ελικόπτερο.

Και οι τέσσερις όμηροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Tel Hashomer στο Τελ Αβίβ για ιατρικό έλεγχο. Εκεί επανενώθηκαν ευτυχείς και ανακουφισμένοι με τις οικογένειές τους, μετά από οκτώ μήνες ομηρείας στα χέρια της Χαμάς.

Η Νόα είδε την ετοιμοθάνατη μητέρα της

Η Νόα Αργκαμάνι μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε άλλο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η ετοιμοθάνατη μητέρα της, Λιόρα, η οποία πάσχει από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της είχε παρακαλέσει προσωπικά τον Τζο Μπάιντεν με ένα βίντεο να της επιτρέψει να κάνει μια «τελευταία αγκαλιά» με το παιδί της.

«Σας ρωτάω, πρόεδρε Τζο Μπάιντεν, δεν έχω πολύ χρόνο σε αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι η τελευταία μου επιθυμία. Πραγματικά σας παρακαλώ. Παρακαλώ βοηθήστε με», είχε πει στο συγκινητικό βίντεο.

Noa Argamani's mother last wish Noa Argamanis' mother is appealing to Joe Biden for help in seeing her kidnapped daughter one last time before she passes away. pic.twitter.com/iEQ4Upxc22 — Brian BJ (@iamBrianBJ) March 27, 2024

Ο διοικητής του νοσοκομείου, καθηγητής Ρόνι Γκάμζου, περιέγραψε την κατάσταση της μητέρας της ως «περίπλοκη και δύσκολη». Διευκρίνισε όμως ότι η Νόα Αργκαμάνι μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία αντιλήφθηκε την παρουσία της. «Τους τελευταίους οκτώ μήνες προσπαθούσαμε να τη διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να επικοινωνεί», είπε ο Γκάμζου.

Το Σάββατο, ο πατέρας της δόξασε τον Θεό, τους ισραηλινούς πολιτικούς και τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που έφεραν την κόρη του με ασφάλεια στο σπίτι στα γενέθλιά του.

«Ευχαριστώ πολύ, χιλιάδες ευχαριστώ, σε όλους όσους βοήθησαν σε αυτό το θέμα», είπε. «Η Νόα είναι καλά, δόξα τω Θεώ, φαίνεται υπέροχη, πολύ καλά».

Στη συνέχεια, η Νόα μίλησε με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο τηλέφωνο λέγοντας ότι είναι πολύ συγκινημένη πο ακούει εβραϊκά μετά από τόσο καιρό.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον πρόεδρο του Ισραήλ, περιτριγυρισμένη από συγγενείς και φίλους της.

Κοντά στο νοσοκομείο Σουράσκι, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει την διάσωση των τεσσάρων ομήρων και να ζητήσει την απελευθέρωση των 115 απαχθέντων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι οικογένειες των άλλων απελευθερωμένων ομήρων ευχαρίστησαν επίσης τις δυνάμεις ασφαλείας και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον πεσόντα αξιωματικό της αντιτρομοκρατικής ομάδας.

«Υπάρχει πολλή ευτυχία σήμερα, πολλά δάκρυα», είπε η Άννα, θεία του Κοζλόφ.

Η Ορίτ, η μητέρα του Γιαν, πρόσθεσε ότι ο γιος της ευχαριστεί τις δυνάμεις ασφαλείας και πρόσθεσε ότι ελπίζει όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν σπίτι με ασφάλεια».

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων επαίνεσε την «ηρωική επιχείρηση», αλλά ζήτησε από τους ηγέτες των κρατών να συνεχίσουν να πιέζουν την Χαμάς για να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα επέστρεφε τους υπόλοιπους 120 ομήρους στο Ισραήλ.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι «η ανάκτηση τεσσάρων αιχμαλώτων μετά από εννέα μήνες μάχης είναι σημάδι αποτυχίας και όχι επίτευγμα».

Ο Ισμαήλ Χανίγια, από την πλευρά του, είπε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία που να μην εγγυάται την ασφάλεια των Παλαιστινίων.

Τέλος, ο Νετανιάχου εξήρε τη «δημιουργικότητα και την τόλμη» των αρχηγών της επιχείρησης και είπε ότι το Ισραήλ «δεν θα ησυχάσει μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας και να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας στα σπίτια τους –ζωντανούς και νεκρούς».

