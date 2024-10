Ελληνας μεταξύ των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης «μοναχικών λύκων» στο Τελ Αβίβ

Μεταξύ των επτά νεκρών της τρομοκρατικής επίθεσης «μοναχικών λύκων» (δράστες φέρονται να είναι Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη) στην περιοχή Γιάφα στο Τελ Αβίβ, είναι και ένας Ελληνας -κάτοικος Ιερουσαλήμ, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη- όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην τρομοκρατική επίθεση (δείτε βίντεο κάτω) που εξαπολύθηκε λίγο πριν από την εναρξη της μαζικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ, σκοτώθηκαν συνολικά επτά άτομα – ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς και 16 τραυματίες λίγο αργότερα όμως ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

New video shows the start of the terror attack against Israelis in Tel Aviv tonight.

⚡️Israeli media reports on the terrorist attack in #Israel

According to preliminary information, three people were killed and ten seriously injured as a result of the shooting in #TelAviv. pic.twitter.com/weUOO27V3C

— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024