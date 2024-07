Η Bayer Ελλάς για δημοσίευμα του Protagon

| Bayer AG

Με αφορμή το δημοσιεύμα του Protagon με τίτλο «Οι ασπιρίνες δεν τη σώζουν από το… ζιζανιοκτόνο», που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2024, η Bayer Ελλάς απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:

«Στην κατεύθυνση της πληρέστερης ενημέρωσής σας και κατ’ επέκταση και των αναγνωστών σας, θεωρούμε αναγκαίο να σας αποστείλουμε διευκρινίσεις για τα όσα αναφέρονται σε αυτό και να επισημάνουμε ορισμένες ανακρίβειες που εντοπίσαμε, καθώς δημιουργούνται εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα πραγματικά δεδομένα. Είναι σημαντικό σε ζητήματα τόσο κρίσιμα όσο η δημόσια υγεία και η ασφάλεια να παρουσιάζονται τα γεγονότα ολοκληρωμένα, με ακρίβεια και σαφήνεια.

Σχετικά με τον αντίκτυπο των Μηνύσεων και Αγωγών εις βάρος της Bayer

Αναφέρεται στο άρθρο ότι : «οι μηνύσεις και οι αγωγές των Αμερικανών εναντίον της Bayer αποτελούν «υπαρξιακή απειλή».

Εδώ έχει γίνει σαφώς λάθος ερμηνεία και απόδοση της φράσης του Bill Anderson, CEO της Bayer, που εμφανίζεται σε άρθρο του Bloomberg: «“The glyphosate litigation topic is an existential topic for our company because it does threaten to remove our ability to continue to innovate for farmers and for food security”. Αυτό που δηλώνει ο κ. Bill Anderson είναι πως οι δικαστικές διαμάχες στις ΗΠΑ, θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο τη δυνατότητα της εταιρείας να καινοτομεί προς όφελος των παραγωγών (αγροτών) και της επισιτιστικής ασφάλειας. Σε καμία περίπτωση ο χαρακτηρισμός αυτός του κ. Anderson δε θα πρέπει να παραλληλίζεται με απειλή της ύπαρξης της ίδιας της εταιρίας, ενδεχόμενη χρεωκοπία ή άλλου είδους επιχειρηματικό κίνδυνο.

Σχετικά με το Roundup και τη Glyphosate και τις αποζημιώσεις

Σε άλλο σημείο στο άρθρο υπάρχει το εξής: «Δεν είχαν καταλάβει ότι η Monsanto είχε στον όμιλό της και μία εταιρεία τοξική στην κυριολεξία, τη Roundup, η οποία παρήγε το ζιζανιοκτόνο Glyphosate, αυτό που έκανε όλη τη ζημιά. Έκτοτε 170.000 Αμερικανοί έχουν καταθέσει ατομικές ή ομαδικές αγωγές κατά της Bayer.”

Αρχικά να διευκρινίσουμε πως το «Roundup» δεν είναι όνομα εταιρίας αλλά είναι το εμπορικό όνομα για τα προϊόντα της Monsanto/Bayer που περιέχουν τη δραστική ουσία γλυφοσάτη, «Glyphosate».

Σε σχέση πάλι με το θέμα των αποζημιώσεων και την αναφορά σας: «Η Bayer, ωστόσο, το 2020, σε μία υπόθεση που σχετίζεται με σχολεία, συμφώνησε να πληρώσει 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση αν και δεν αναγνώρισε ποτέ τη βλαπτική σύνθεση του Glyphosate», θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ποσό στο οποίο αναφέρεστε δεν αφορούσε σε αποζημίωση συγκεκριμένα μίας υπόθεσης, αλλά γενικά στη διευθέτηση των ανοιχτών υποθέσεων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας https://www.bayer.com/media/bayer-announces-agreements-to- resolve-major-legacy-monsanto-litigation/ .

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία στηρίζει πρωτίστως την ασφάλεια των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των φυτοπροστατευτικών που βασίζονται στο glyphosate και πάντα σε πλήρη εναρμόνιση με τις επιστημονικές προδιαγραφές και τις ρυθμιστικές αρχές.

Σχετικά με την Υπόθεση McKivison:

Αναφέρεται ότι «η Bayer κλήθηκε να καταβάλει 2 δισ. ευρώ σε αποθηκάριο τον Ιανουάριο του 2024».

Προφανώς αναφέρεστε στην επονομαζόμενη «υπόθεση McKivison», όπου όμως το πρωτόδικο πρόστιμο των 2,25 δισ. δολαρίων μειώθηκε σε 400 εκατ. δολάρια μετά από έφεση της Bayer τον Ιούνιο του 2024.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Litigation Statement McKivison | Bayer Global

Αξίζει να σημειωθεί πως η Bayer έχει επιδείξει σημαντικές νίκες στη δικαστική αρένα και θα συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθεια της, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια του Roundup™ έχει επιβεβαιωθεί από παγκόσμιες αξιολογήσεις και ρυθμιστικές αρχές όπως η EPA και η ΕΕ, με μόνη απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Είναι κρίσιμης σημασίας να αποσαφηνιστούν τα παραπάνω για να υπάρχει ακριβής και ισορροπημένη πληροφόρηση. Σας προτείνουμε να επικαιροποιήσετε το άρθρο σας με βάση τις διορθώσεις αυτές για να αντανακλά πιστά τα γεγονότα και να αποφεύγονται παρανοήσεις. Επίσης, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.bayer.com/en/roundup-litigation-five-point-plan , για επιπλέον πληροφορίες επί του θέματος».

