Fake news ο θάνατος του Κώστα Γαβρά [εικόνες&βίντεο]

Η «είδηση» έσκασε σαν βόμβα. «Πέθανε ο Κώστας Γαβράς!» Πηγή της μακάβριας ανακοίνωσης ήταν υποτίθεται η ίδια η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Πολλές ιστοσελίδες, σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και μεγάλα διεθνή πρακτορεία όπως το Associated Press, έπεσαν στην παγίδα της ψεύτικης είδησης που κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Πέμπτης. Κάποιοι μάλιστα την έκαναν γρήγορα- γρήγορα πρωτοσέλιδο για να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κλικ. Όλοι τους επικαλούνταν το… «τιτίβισμα» της νέας υπουργού Πολιτισμού:

«Επείγον. Μόλις ενημερώθηκα από το Παρίσι για την είδηση του θανάτου του έλληνα σκηνοθέτη και παραγωγού Κώστα Γαβρά. Οι επίσημες ανακοινώσεις σε λίγο.»

Απ’ ό,τι φάνηκε, όμως, είτε επρόκειτο για χακάρισμα του λογαριασμού της κυρίας Ζορμπά στο Twitter ή για κάποιο ψεύτικο λογαριασμό που όμως κατάφερε να ξεγελάσει σχεδόν τους πάντες (με ελάχιστες εξαιρέσεις μεταξύ των ελληνικών ιστοσελίδων)!

Η ίδια η υπουργός, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ενέργεια κάποιου χάκερ και ότι ήδη έχουν επιληφθεί του ζητήματος οι αρμόδιες υπηρεσίες.

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon.

