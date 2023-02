Εξαλλος ο Πριγκόζιν: Μου κάνει πόλεμο η ρωσική ελίτ

Συγκρούσεις στο εσωτερικό των ρωσικών δυνάμεων που μάχονται στην Ουκρανία φανερώνει το ξέσπασμα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτή της ομάδας μισθοφόρων Βάγκνερ, που κατηγόρησε ρώσους αξιωματούχους χωρίς να τους κατονομάσει, ότι σκοπίμως αρνούνται να δώσουν στους μαχητές του επαρκή πυρομαχικά.

Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας μεταξύ του συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν και μελών της ρωσικής ελίτ, που δεν τους αρέσει η δύναμη που έχει αποκτήσει ο Πριγκόζιν στο Κρεμλίνο.

Σε επτάλεπτο ηχητικό του μήνυμα, που δημοσιοποιήθηκε από την Ομάδα Βάγκνερ, ένας προφανώς οργισμένος και συναισθηματικά φορτισμένος Πριγκόζιν δήλωσε ότι του είπαν να «ζητήσει συγγνώμη και να υπακούσει» προκειμένου να εξασφαλίσει πυρομαχικά για τα στρατεύματά του.

Μιλώντας κάποιες στιγμές με υψωμένο τον τόνο της φωνής του, χρησιμοποιώντας και βρισιές, είπε: «Αδυνατώ να επιλύσω αυτό το πρόβλημα παρ’ όλες τις σχέσεις και τις επαφές μου».

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι η στρατιωτική παραγωγή της Ρωσίας είναι τώρα αρκετή για να προμηθεύει τις δυνάμεις που μάχονται στο μέτωπο και ότι οι δυσκολίες στις προμήθειες που αντιμετωπίζουν οι μαχητές του είναι αποτέλεσμα συνειδητών αποφάσεων.

«Αυτοί που επεμβαίνουν στην προσπάθειά μας να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο εργάζονται απολύτως, άμεσα για τον εχθρό», δήλωσε.

Από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση, ο Πριγκόζιν έχει διαπληκτιστεί δημοσίως με στρατηγούς και αξιωματούχους του Κρεμλίνου, κατηγορώντας τους ότι δεν επιδεικνύουν επαρκώς ζήλο σε ό,τι αφορά την εκστρατεία κατά του Κιέβου.

Την πιο σφοδρή κριτική την απευθύνει στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας, το οποίο έχει κατηγορήσει ότι προσπαθεί να πιστωθεί τα εύσημα για τις επιτυχίες της Βάγκνερ στο πεδίο των μαχών.

Bombshell audio recording indicates Prigozhin is unable to solve any issues with ammunition for Wagner.

This morning, Prigozhin's mouthpiece channel posted a 7-minute recording of him saying that he is forced to "apologise and obey" to get ammunition. pic.twitter.com/FjaQxVB9eu

— Dmitri (@wartranslated) February 20, 2023