Δυτική Οχθη: «Νεκρή Αμερικανίδα από ισραηλινά πυρά» λένε οι Παλαιστίνιοι

Μια αμερικανίδα υπήκοος, που συμμετείχε σε μια διαδήλωση κατά της επέκτασης εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπέκυψε την Παρασκευή στα τραύματά της, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι της από ισραηλινούς στρατιώτες, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι εξετάζει το δημοσίευμα ενώ η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει προβεί προς το παρόν σε σχόλιο.

Η διαδηλώτρια ονομαζόταν Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, είχε καταγωγή από την Τουρκία και ήταν 26 ετών.

American 🇺🇸 human rights activist shot to death by Israeli 🇮🇱 soldiers near Nablus, occupied West Bank, Palestine 🇵🇸

Aysenur Ezgi Eygi, 26, a Turkish 🇹🇷 woman with American citizenship, was killed by Israeli army fire during a protest in the West Bank town of Beita, near Nablus… pic.twitter.com/6EK1BTgLn0

