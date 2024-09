CNN: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει Ρώσους να εκτελούν ουκρανούς στρατιώτες που έχουν παραδοθεί

Βίντεο που βρέθηκε στα χέρια του CNN και το οποίο κατεγράφη κατά τη διάρκεια μαχών στα τέλη Αυγούστου κοντά στην πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία φέρεται να αποτυπώνει την εκτέλεση τριών ουκρανών στρατιωτών που είχαν παραδοθεί, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο.

Το περιστατικό, που περιέγραψε στο CNN ουκρανός αξιωματούχος, ήρθε να προστεθεί σε έναν αυξανόμενο αριθμό αντίστοιχων καταγγελιών από την ουκρανική πλευρά. Προς απόδειξη του ισχυρισμού αυτού, πηγές των ουκρανικών αμυντικών μυστικών υπηρεσιών παρέδωσαν στο ίδιο Μέσο μια λίστα με 15 ακόμα περιπτώσεις εκτελέσεων στρατιωτών που είχαν παραδοθεί, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν επίσης καταγραφεί σε βίντεο ή ηχητικά.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας εισέφερε στο ρεπορτάζ λέγοντας πως το γραφείο του έχει ξεκινήσει έρευνα για 28 τέτοια περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, στα οποία έχουν σκοτωθεί συνολικά 62 ουκρανοί στρατιωτικοί.

Τα πλάνα από την περιοχή του Ποκρόφσκ φαίνεται να καταγράφουν τις βάναυσες τακτικές του ρωσικού στρατού, καθώς συνεχίζει να προελαύνει στα ανατολικά της Ουκρανίας.

CNN has obtained exclusive video that shows an apparent execution by Russian troops of three surrendering Ukrainians, after their trench was overrun.

The incident is part of a pattern of apparent executions, seemingly increasing in pace this year.@npwcnn reports. pic.twitter.com/EsSC4IXcVV

