Δολιοφθορά στους Νord Stream: Στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες από τους κατεστραμμένους αγωγούς

Προκαταρκτική έρευνα για την -όπως όλα δείχνουν- δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική, στα χωρικά ύδατα της Δανίας, κατέδειξε ότι οι διαρροές φυσικού αερίου προκλήθηκαν από «ισχυρές εκρήξεις», ανακοίνωσε η Αστυνομία της Κοπεγχάγης. Στη Σουηδία εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Expressen έφερνε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τα κατεστραμμένο αγωγό

Η περαιτέρω έρευνα για τις διαρροές που διαπιστώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Δανίας, θα γίνουν από κοινού από την Αστυνομία της Κοπεγχάγης και την Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Δανίας.

«Εξακολουθεί να είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε σχετικά με το πλαίσιο στο θα εξελιχθεί η διεθνής συνεργασία, για παράδειγμα με τη Σουηδία και τη Γερμανία, καθώς εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες», διευκρίνισε η Αστυνομία της Κοπεγχάγης.

Στη Σουηδία, όπως πρανααφέρθηκε, η εφημερίδα Expressen, δημοσίευσε τις πρώτες αποκλειστικές υποβρύχιες φωτογραφίες του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1 στον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας (80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια) στο σημείο όπου καταστράφηκε από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα, φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί τουλάχιστον πενήντα μέτρα του αγωγού φυσικού αερίου.

