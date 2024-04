ΔΝΤ: Στο 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2024

Στην επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο στις εαρινές του προβλέψεις τοποθέτησε στο 2% την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2024 (από 2,1% που προέβλεπε για εφέτος τον περασμένο Ιανουάριο). Η ελληνική οικομομία θα μεγεθυνθεί κατά 1,9% το 2025, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η πρόβλεψη του Ταμείου είναι χαμηλότερη και από αυτήν της Κομισιόν για την Ελλάδα, η οποία τοποθετεί την ανάπτυξη της οικονομίας στο 2,3% το 2024 και το 2025.

Σε αυτό το μήκος άλλωστε έχει κινηθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει διατυπώσει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2024, στο 2,3%, την ώρα μάλιστα που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2024 η ανάπτυξη τοποθετείται στο 2,5%, στόχος ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξος όταν ήδη από πέρυσι καταγράφηκε επιβράδυνση του ρυθμού στο 2% σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι οι πιέσεις στις τιμές καταναλωτή θα επιμείνουν και φέτος, με τον πληθωρισμό να κινείται στο 2,7% για το 2024, ενώ από το 2025 θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο 2,1%.

Ο δείκτης ανεργίας θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία στο 9,4% φέτος και στο 8,7% την επόμενη χρονιά.

Σε κάθε περίπτωση ακόμα και με τις πιο συγκρατημένες προβλέψεις του ΔΝΤ, η Ελλάδα αναμένεται να έχει για το 2024 τον έκτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, ενώ και το 2025 το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να καταγράψει υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (1,9% έναντι 1,5%).

Για την παγκόσμια οικονομία

Στο 2,2% τοποθετεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2024 και το 2025, καθώς θα λάβει μεγαλύτερη ώθηση από τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες οικονομίες, όπου η μέση ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3% φέτος και στο 1,4% το 2025.

