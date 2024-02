Δικαστική μάχη για τους στίχους του «Hotel California»

Είναι ένα από τα πιο γνωστά και εμπορικά τραγούδια στην ιστορια της ροκ μουσικής. Εδώ και δεκαετίες, όμως, μαίνεται διαμάχη για την ιδιοκτησία χειρογράφων με τους στίχους του. Οι σελίδες με τα πρώτα σχέδια για τους στίχους του θρυλικού ροκ τραγουδιού «Hotel California» των Eagles βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ποινικής δίκης που ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου.

Οι Γκλεν Χόροβιτς, Κρεγκ Ινσιάρντι και Εντουαρντ Κοσίνσκι κατηγορούνται για συνωμοσία για να πουλήσουν σελίδες από ένα κίτρινο σημειωματάριο, μαζί με άλλους στίχους των Eagles, χωρίς να έχουν τα δικαιώματα, ή άδεια.

Το σημειωματάριο φέρεται να είχε κλαπεί στο παρελθόν, πριν βρεθεί στα χέρια των τριών ανδρών, είπαν οι εισαγγελείς. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το BBC, δήλωσαν αθώοι. Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν αναμένεται να καλέσει ως μάρτυρα το μέλος των Eagles, Ντον Χένλεϊ. Οταν τα συγκεκριμένα χειρόγραφα βγήκαν προς πώληση το 2012, ο Χένλεϊ ισχυρίστηκε ότι είχαν κλαπεί, με συνέπεια οι εισαγγελείς του Μανχάταν να διερευνήσουν την υπόθεση.

Η δίκη αφορά σε περισσότερες από 80 σελίδες πρόχειρων στίχων από το άλμπουμ «Hotel California» του 1976, συμπεριλαμβανομένων διάσημων στίχων από την ομώνυμη επιτυχία όπως: «You can check out any time you like, but you can never leave», «Μπορείς να κάνεις check out όποτε θέλεις, αλλά ποτέ δεν μπορείς να φύγεις».

Ο Χόροβιτς, ο Ινσιάρντι και ο Κοσίνσκι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία για κατοχή κλεμμένης περιουσίας και άλλα αδικήματα, αλλά όχι για την κλοπή των εγγράφων. Οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι τα έγγραφα είχαν κλαπεί, ώστε να ευσταθούν οι κατηγορίες. Ωστόσο, οι δικηγόροι υπεράσπισης είπαν ότι τα έγγραφα δεν είχαν κλαπεί.

Η διαμάχη χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο συγγραφέας Εντ Σάντερς δούλευε πάνω σε μια βιογραφία των Eagles. Το συγκρότημα φέρεται να είχε επιτρέψει στον Σάντερς να έχει πρόσβαση στα αρχεία τους, τα οποία περιλάμβαναν σημειωματάρια γεμάτα στίχους. Ο Σάντερς φέρεται να τα πούλησε στον Χόροβιτς, έναν έμπορο σπάνιων βιβλίων, για 50.000 δολάρια το 2005, σύμφωνα με το Vulture.

Ο Χόροβιτς πούλησε στη συνέχεια τους στίχους στον Ινσιάρντι και στον Κοσίνσκι, ιδιοκτήτη εταιρείας αναμνηστικών. Ο Χένλεϊ είπε σε προηγουμενο δικαστήριο ότι δεν έδωσε ποτέ στον Σάντερς τους στίχους, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που δημοσιοποίησε το Associated Press. Ο Σάντερς, παρόλα αυτά, δεν είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης αποδίδουν την όλη υπόθεση σε παρεξήγηση και κενά στη μνήμη του Χένλεϊ. «Πιστεύουμε ότι ο κ. Χένλεϊ έδωσε οικειοθελώς τους στίχους στον κ. Σάντερς», είπε ο δικηγόρος Σκοτ Εντελμαν στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Αλλες σελίδες πουπεριλαμβάνονται στην αγωγή έχουν στίχους από τραγούδια όπως το Life in the Fast Lane και το New Kid in Town.

Το βραβευμένο με Grammy τραγούδι Hotel California μεταδόθηκε πάνω από 220 εκατομμύρια φορές πέρυσι μόνο στις ΗΠΑ και παίχτηκε 136.000 φορές στο ραδιόφωνο, σύμφωνα με την εταιρεία ψυχαγωγικών δεδομένων Luminate. Το ομώνυμο άλμπουμ έχει πουλήσει 26 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ.

