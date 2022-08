Δένδιας: Παρόμοιο το αναθεωρητικό αφήγημα Τουρκίας και Ρωσίας

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και η τουρκική προκλητικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον πρόεδρο της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρώτου στην Πράγα την Τρίτη. Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας- Τσεχίας εντός ΕΕ, υπό το φως της τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, τον κύριο Ζέμαν, να ακούσω τις απόψεις του για την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την τιμή της ενέργειας, για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης», σημείωσε ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση.

«Αλλά επίσης να τον ενημερώσω και για τα ειδικά προβλήματα της δικής μας περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, και την τουρκική προκλητικότητα, τις τουρκικές αναθεωρητικές απόψεις που συνιστούν ένα αναθεωρητικό αφήγημα σε ένα βαθμό παρόμοιο με το αναθεωρητικό αφήγημα που εκπορεύεται από τη ρωσική πλευρά», πρόσθεσε.

Προηγουμένως, ο κ. Δένδιας είχε γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Γερουσίας και την επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις «για την παρούσα κρίση» και να τους εξηγήσει «την ελληνική άποψη για τις πρόσφατες εξελίξεις», όπως και να τους ενημερώσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Starting my visit to #Prague, I met with President & Vice-President of the #CzechRepublic Senate @Vystrcil_Milos & @JitkaSeitlova, and with Chairpersons of the Committees on Foreign Affairs, Defence & on EU Affairs of the 🇨🇿Senate @PavelFischer & @DavidSmoljak. pic.twitter.com/bxRWuosUpM

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 30, 2022