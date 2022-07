Δένδιας από τη Χάγη: Τα εγκλήματα στη Μαριούπολη δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη για τη λογοδοσία στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε στη Χάγη ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Βόπκε Χούκστρα μαζί με τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δένδιας τόνισε πως για την Ελλάδα αυτό είναι ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας. «Καταρχάς για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Μαριούπολη και μάλιστα μετά τη συνάντηση μου με επιζώντες από τη Μαριούπολη, πριν από δύο μέρες στην Οδησσό», όπως εξήγησε. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει με τις μικρές της δυνάμεις το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, «διότι θεωρούμε ότι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί είναι η ατιμωρησία».

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Δανίας και της Ολλανδίας. Οπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, συζήτησε μαζί τους τα ζητήματα της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Γιέπε Κόφοντ συζήτησε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Δανίας στο πλαίσιο της PESCO (μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ), το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα και την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδησσό, όπως αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας, Βόπκε Χούκστρα συζήτησε επίσης για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το πρόσφατο ταξίδι του στην Οδησσό και τη συνεργασία στο πλαίσιο της PESCO.

Επίσης, συναντήθηκε και με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας. «Η Ισλανδία είναι μια μικρή χώρα, που με την Ελλάδα, όμως, έχει στενές σχέσεις, πολλές ομοιότητες, μια νησιωτική χώρα, με την οποία έχουμε πολλά σημεία κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του Δικαίου της Θάλασσας» επισήμανε στη δήλωσή του ο υπουργός εξωτερικών.

Ι met with #Iceland FM @thordiskolbrun on the sidelines of #UAC in #TheHague. Fruitful discussion on bilateral cooperation within #NATO & #CoE, as well as on 🇪🇺-🇮🇸 relations. pic.twitter.com/YFxKZBQtN6

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2022