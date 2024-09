Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Απειλητικό σημείωμα του Ρουθ μήνες πριν

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι κρυβόταν με ένα όπλο κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα στην προσπάθεια του, όπως όλα δείχνουν, να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, είχε γράψει μία επιστολή στην οποία μιλούσε για μια «απόπειρα δολοφονίας» του Ρεπουμπλιακνού μεγιστάνα πριν από μήνες, σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις των εισαγγελικών Αρχών.

Υπενθυμίζεται πως ο Ράιαν Ρουθ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αρχικό κατηγορητήριο για οπλοκατοχή, καθώς συνελήφθη έχοντας πάνω του ένα ντουφέκι, το όπλο με το οποίο φέρεται να στόχευσε τον Τραμπ ενώ έπαιζε γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο 58χρονος αναμενόταν μάλιστα να εμφανιστεί για μια ακρόαση που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) όπου οι εισαγγελείς επρόκειτο να ζητήσουν τη συνέχιση της προφυλάκισης μέχρι τη δίκη του.

Σε δικαστικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα πριν από την ακρόαση αυτή, λοιπόν, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι «αρκετούς μήνες πριν από το συμβάν», ο Ρουθ είχε πετάξει ένα χειρόγραφο γράμμα που απευθυνόταν «στον κόσμο» στο οποίο προσφερόταν αμοιβή για τη δολοφονία του Τραμπ.

«Ηταν μια απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ αλλά σας απογοήτευσα» φέρεται να είχε γράψει ο Ρουθ. «Θα προσφέρω 150.000 δολάρια σε όποιον μπορεί να τελειώσει τη δουλειά» προσέθετε.

Η επιστολή βρέθηκε σε ένα κουτί που παραδόθηκε στις Αρχές από έναν μη κατονομαζόμενο πολίτη και το οποίο περιείχε επίσης πυρομαχικά, έναν μεταλλικό σωλήνα και τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί δήλωσαν επίσης πως στο αυτοκίνητο του Ρουθ, μετά τη σύλληψή του, βρέθηκε μια χειρόγραφη λίστα ημερομηνιών του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου όπου ο Τραμπ είχε εμφανιστεί ή αναμενόταν να εμφανιστεί.

Ο Ρουθ κατηγορείται για κατοχή πυροβόλου όπλου ως καταδικασμένος για κακουργηματική πράξη και κατοχή πυροβόλου όπλου με κατεστραμμένο σειριακό αριθμό. Θα ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες.

