Απήχθη το 1951, βρέθηκε το 2024 με ένα απλοϊκό τεστ DNA

Είναι 21 Φεβρουαρίου 1951. Ο 6χρονος Λουί Αρμάντο Αλμπίνο, γεννημένος στο Πουέρτο Ρίκο και μεγαλωμένος στο Οκλαντ, παίζει αμέριμνος μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του στο πάρκο της γειτονιάς.

Μια γυναίκα τον πλησιάζει προσφέροντάς του σοκολάτα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά τον αρπάζει και εξαφανίζεται. Τα ίχνη του παιδιού χάνονται από εκείνη τη στιγμή και όλες οι έρευνες για τον εντοπισμό του, αν και εκτεταμένες, πέφτουν στο κενό.

Η μητέρα του, γράφει ο βρετανικός Guardian, πέθανε το 2005 με την ελπίδα ότι ο γιος ήταν κάπου ζωντανός. Και πράγματι ήταν. Η γυναίκα που τον άρπαξε, τον μετέφερε αεροπορικώς στην Ανατολική Ακτή και τον παρέδωσε σε ένα ζευγάρι που τον μεγάλωσε σαν δικό του παιδί. Ο Λουί Αρμάντο ενηλικιώθηκε, εντάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπηρέτησε στο Βιετνάμ, έγινε πατέρας και παππούς.

Βρέθηκε εβδομήντα τρία χρόνια μετά την απαγωγή του, χάρη σε ένα τεστ DNA από αυτά που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο!

Η ανιψιά του, Αλίντα Αλεκίν, στην Καλιφόρνια αποφάσισε το 2020 να κάνει αυτό το τεστ, «έτσι για πλάκα», όπως ανέφερε στον Guardian, χωρίς βέβαια να περιμένει ότι θα έβρισκε τον χαμένο θείο της.

Το τεστ έδειξε 22% συγγένεια με τον Λουί Αρμάντο, αλλά η αρχική έρευνά της δεν οδήγησε πουθενά. Πέρασαν τέσσερα χρόνια και στις αρχές αυτής της χρονιάς η Αλίντα αποφάσισε να το ψάξει ξανά. Μάζεψε δημοσιεύματα του Φεβρουαρίου του 1951 και βρήκε τις παιδικές φωτογραφίες του Λουί και του αδελφού του. Παρατήρησε ομοιότητες με τον άνδρα του τεστ και αποφάσισε να κινητοποιήσει τις Αρχές.

Με τη συνδρομή της αστυνομίας, του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης εντόπισε τον θείο της στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις DNA επιβεβαίωσαν το «τεστ της πλάκας», αποκαλύπτοντας τον επί 73 χρόνια αγνοούμενο συγγενή.

Στις 20 Ιουνίου 2024, οι ερευνητές πήγαν στο σπίτι της μητέρας της, αδελφής του Λουί, και της είπαν ότι τον είχαν εντοπίσει.

«Δεν αρχίσαμε να κλαίμε παρά μόνο όταν έφυγαν. Άρπαξα τα χέρια της μητέρας μου και της είπα: Τον βρήκαμε. Ήμουν εκστασιασμένη», λέει η Αλίντα στον Guardian.

