Απέτυχε η εκτόξευση δύο ευρωπαϊκών δορυφόρων για την παρατήρηση της Γης

Καταστροφική υπήρξε η εκτόξευση του νέου ευρωπαϊκού πυραύλου Vega C από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Γαλλικής Γουϊάνας, στη Νότια Αμερική, το βράδυ της Τρίτης.

Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δύο δορυφόρων παρατήρησης της Γης, Pleiades Neo, της Airbus Defence and Space.

Tο πρώτο στάδιο του πυραύλου έκανε τη δουλειά του μετά την εκτόξευση, όμως το δεύτερο, με την ονομασία Zefiro 40, απέτυχε.

Οπως ανακοίνωσε η γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Arianespace, «περίπου 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση, συνέβη μια ανωμαλία στο Zefiro 40, δίνοντας έτσι ένα τέλος στην αποστολή του Vega C. Οι αναλύσεις των δεδομένων βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστούν οι αιτίες της αποτυχίας».

Ο Vega C αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και τη διαχείρισή του έχει η Arianespace. Ο ύψους 35 μέτρων πύραυλος, με τέσσερα ξεχωριστά τμήματα, είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του αρχικού Vega που είχε εμφανιστεί το 2012. Ο Vega C μπορεί να στείλει στο Διάστημα (σε ύψος 700 χιλιομέτρων) φορτίο έως 2.300 κιλών, έναντι 1.500 κιλών του προκατόχου του.

Vega C had an issue during second stage flight. This is not good. pic.twitter.com/l4Ndh7w416

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 21, 2022