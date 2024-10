Νετανιάχου: Πολεμάμε για να μην ξανασυμβεί άλλη 7η Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε τη Δευτέρα, έναν χρόνο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ότι η κυβέρνησή του αλλάζει την «πραγματικότητα» στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αποτρέψει να συμβεί μια άλλη 7η Οκτωβρίου.

«Αλλάζουμε την πραγματικότητα της περιφερειακής ασφάλειας στο πεδίο για χάρη των παιδιών μας, για το μέλλον μας και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ μια άλλη 7η Οκτωβρίου» υπογράμμισε συγκεκριμένα ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο.

«Αυτός είναι ο πόλεμος της ύπαρξής μας, ο “πόλεμος της αναγέννησης”: έτσι θα ήθελα να ονομάζεται επίσημα» συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε για ακόμη μία φορά πως η σύγκρουση της χώρας με τον «Αξονα του Κακού» του Ιράν είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του μέλλοντος και της ασφάλειας της.

«Θα τελειώσουμε τον πόλεμο όταν ολοκληρώσουμε όλους τους στόχους μας: την ανατροπή του καθεστώτος της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων –τόσο των νεκρών όσο και των ζωντανών–, την εξάλειψη κάθε μελλοντικής απειλής από τη Γάζα και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων μας στον νότο και τον βορρά» πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νετανιάχου άναψε ένα κερί μνήμης προς τιμήν των θυμάτων και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, ενώ τα μέλη της κυβέρνησης παρακολούθησαν πλάνα από τις φρικαλεότητες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον πρωθυπουργό ότι δεν μπορεί να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία “αναγέννηση” χωρίς την επιστροφή όλων των ομήρων» ήρθε η «απάντηση» του Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και των Αγνοουμένων στον Νετανιάχου.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς «τίμησε» από την πλευρά της το ένα έτος από την πολύνεκρη επίθεσή της κατά του Ισραήλ λέγοντας ότι επιδιώκει να διεξάγει έναν «πόλεμο φθοράς» κατά του Ισραήλ.

«Η επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε την αναμέτρηση με μια μακρά, επώδυνη και δαπανηρή μάχη φθοράς για τον εχθρό» σημείωσε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ σε βίντεο που προβλήθηκε από το Al Jazeera, το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Το Ιράν, πάλι, χαιρέτισε την 7η Οκτωβρίου 2023 ως ένα «σημείο καμπής στην Ιστορία» του αγώνα των Παλαιστινίων εναντίον του Ισραήλ. Οπως το έθεσε το ιρανικό ΥΠΕΞ, «η δράση που έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2023 (…) σηματοδότησε μια καμπή στην Ιστορία του νόμιμου αγώνα του παλαιστινιακού έθνους ενάντια στην κατοχή και την καταπίεση του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιράν στην ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται πως ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και αιχμαλώτισαν 250 ομήρους κατά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία των Αρχών του Ισραήλ.

