Η αποκλειστική αντιπροσωπεία της ευαισθησίας…

Την επομένη της αποτροπής της ιρανικής καταιγίδας κατά του Ισραήλ, είδα σε ένα πέρασμά μου καθημερινό πρόσωπα συγχυσμένα. Δεν τους άρεσε που ο «Ατσάλινος Θόλος» γλίτωσε πολλές ζωές. Εκείνων, συγκεκριμένα, που «έχουν σκοτώσει χιλιάδες παιδιά στην Γάζα».

Υπάρχει μια «άκαμπτη αλήθεια». Υπάρχει και μία «ασταθής ερμηνεία». Στην περίεργη κοσμοθεωρία αυτών των μυαλών, η κοινή λογική μπερδεύει αδιασάλευτες πεποιθήσεις και εμμονές. Στην καλύτερη περίπτωση κρατούν ίσες αποστάσεις. Κι ας είναι αλλού γι’ αλλού!

«Οι πιο σκοτεινές γωνιές στην Κόλαση είναι φυλαγμένες για εκείνους που διατηρούν την ουδετερότητά τους σε εποχές ηθικής κρίσης». Η φράση αυτή του Δάντη από τη «Θεία Κωμωδία» αποτελεί, για μένα, τη βασική αρχή απέναντι σε κάθε σύγκρουση, σε κάθε αντιπαράθεση, σε κάθε διαφωνία», γράφει σε ανάρτησή του στο facebook o Γιώργος Σακελλίων, έλληνας γιατρός, αναισθησιολόγος, στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ στην Αγγλία, απ’ όπου μας ενημέρωνε τον άγριο καιρό της πανδημίας μέσα από την Εντατική.

Και συνεχίζει, παίρνοντας σαφή θέση, με τίτλο «Με το Ισραήλ!!!», για τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή:

«Συγκρούεται μια βαθιά ισλαμιστική χώρα, με σαρία, με εκτελέσεις στους δρόμους, με ακρωτηριασμούς και μαστιγώσεις, με φυλακίσεις και βασανιστήρια των αντιφρονούντων, όπου η “αστυνομία ηθών” κυκλοφορεί στους δρόμους και δέρνει μέχρι θανάτου γυναίκες που δεν φορούν μαντήλα, που χρηματοδοτεί όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις ακραίων μουσουλμάνων, με μια μεσογειακή χώρα, ένα λαό με απόλυτο δυτικό τρόπο ζωής, με διαδρομές παράλληλες και κοινές θρησκευτικές και πολιτισμικές καταβολές, ένα λαό που στιγματίστηκε, κυνηγήθηκε, εξοντώθηκε στο πιο βάρβαρο εθνικό έγκλημα του προηγούμενου αιώνα.

Και υπάρχουν φωνές που λένε ουδετερότητα!!!! Ή και κάποιες που λένε με το Ιράν!! Κατάπληξη και απογοήτευση!»

«Ουδεμία έκπληξις», κατά πως φώναζε ο Σαββόπουλος στους «Αχαρνής» του. «Όλα αυτά είναι ρόλοι που έχουν παιχτεί και ξαναπαιχτεί χιλιάδες φορές».

Στην αριστερή όχθη της Ελλάδας, υπάρχει μια ιδιότυπη οικειοποίηση της ευαισθησίας. Οι έχοντες αυτήν την «αποκλειστική αντιπροσωπεία», αφήνουν στο απυρόβλητο το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης και, κουνώντας το δάχτυλο απειλητικά σου θυμίζουν: «τα παιδάκια που σκότωσε ο Νετανιάχου στην Γάζα, δεν τα σκέφτεσαι;».

Αυτοπροσώπως εισέπραξα αυτήν την επίπληξη την περασμένη Δευτέρα…

Και πώς να αμυνθείς, αλήθεια, από μια τέτοια, πονηρά στοχευμένη επίθεση; Όπου ο εγκαλών σε ταυτίζει με το «τέρας» που λατρεύει να μισεί, ενώ ταυτόχρονα κουρνιάζει βολικά μες την «αγιοσύνη» επιλεγμένων και τάχα ευαίσθητων επιχειρημάτων…

Κουβέντα δεν λέει βέβαια για όσα αναφέρει πιο πάνω ο Γιώργος, για τις γυναίκες που είναι «υποκείμενα» στο Ιράν, εκείνες που οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν απέκλεισαν και πάλι από την φοίτηση σε σχολεία και πανεπιστήμια. Η στέρηση της μόρφωσης είναι σύμφυτη με ακρωτηριασμό. Που και αυτός, για σωφρονισμό επιβάλλεται από τους αναμάρτητους αντιπροσώπους του παγκόσμιου ουμανισμού!

Και βέβαια, last but not least, για να δέσει απολύτως η μπεσαμέλ, όλη αυτή η φάμπρικα-ευαισθησίας διατηρεί με θρησκευτική παραφροσύνη και την άποψη ότι ο Πούτιν είναι μεγάλος ηγέτης, που δεν αποκλείεται μάλιστα να αγιοποιηθεί από τον Πατριάρχη του της Μόσχας. Που θέλει να γίνει και Οικουμενικός, τρομάρα του!

